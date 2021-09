Rentrée scolaire et protocole sanitaire : les profs saluent la "grande capacité d'adaptation" des élèves

Et c'est parti pour une deuxième rentrée scolaire avec un protocole sanitaire, en raison de l'épidémie de Covid. A Quimper, dans le Finistère, les 43 profs du collège de la Tour d'Auvergne ont fait leur rentrée ce mercredi, avant d'accueillir leurs élèves jeudi. Cette année, le protocole sanitaire ne suscite pas de débat dans la salle des profs. "Je suis vaccinée depuis longtemps, explique Béatrice Collet, professeure de Sciences de la vie et de la Terre, mais même si les élèves ne le sont pas, je n'ai pas d'appréhension. Ils sont vraiment très respectueux des règles sanitaires imposées. Ils se sont incroyablement adaptés. A chaque cours on leur met du gel et ils ne disent rien. Ils sont très respectueux."

"Ne perdre aucun élève en route"

Le sujet d'inquiétude ou du moins d'attention, ce sont plutôt les apprentissages et de faire en sorte de ne perdre aucun élève en route. Pour Françoise Lemer par exemple, professeur de français à quelques années de la retraite, enseigner sa matière est parfois compliqué par le port du masque. "Ca complique les apprentissages : pour la phonétique, la prononciation, je suis obligée parfois d'enlever le masque ! Et ça doit être la même chose pour les profs d'anglais", estime l'enseignante.

Au delà des apprentissages en classe, Béatrice Collet appelle ses élèves à se manifester s'ils ont besoin d'aide. "Certains pont décroché ou en tout cas sont moins investis que les années passées, analyse la professeure de SVT, qui sera cette année prof principale pour une classe de quatrième. Même des élèves qui n'avaient pas de soucis particuliers de compréhension, parce que la situation est perturbante, quand même. Il faudrait qu'ils raccrochent les wagons et se réinvestir du mieux qu'ils peuvent. Et demander de l'aide quand ça ne va pas."

Vaccination dans les prochains jours

Une fois la rentrée passée, le collège de la Tour d'Auvergne va demander aux parents d'élèves s'ils souhaitent faire vacciner leurs enfants. Une fois le recensement établi, l'établissement se chargera d'organiser le transport des élèves volontaires vers le centre de vaccination Dan Ar Braz, d'ici "une semaine, dix jours, quinze jours", prévoit Robin Duigou, le principal du collège. Cette vaccination pourrait aussi se faire dans l'enceinte de l'établissement. Aujourd'hui, 80% de la population bretonne de plus de 12 ans a reçu les deux doses du vaccin contre le Covid.