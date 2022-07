Rentrée scolaire : et si vous choisissiez l'alternance, au Campus Sud des Métiers, à Nice ?

Les phases d'admission de Parcoursup sont passées et vous ou votre enfant n'avez pas d'affectation satisfaisante pour la rentrée prochaine ? Il n'est pas trop tard pour s'inscrire au nouveau Campus Sud des Métiers à Nice ! Il ouvre ses portes à la rentrée scolaire prochaine et se prépare à accueillir près de 2 000 étudiants, avec une particularité : ils seront tous en alternance !

"Ce Campus est une émanation de la Chambre de Commerce et d'Industrie de la Côte d'Azur, on est très connectés avec les entreprises et les filières professionnelles. On a entre entre 86 et 90% d'insertion professionnelle à la sortie. On sort de ces écoles avec du travail parce qu'ici, on ne propose des diplômes que s'il y a de l'emploi derrière", explique Sophie Prat-Fourcade, directrice commerciale du Campus Sud des Métiers

Le hall du nouveau Campus © Radio France - Maya Baldoureaux-Fredon

L'alternance, une formation d'excellence

Les filières représentées sont nombreuses : automobile, pharmacie, commerce, nautisme… Les centres de formation de la CCI déjà existants sont regroupés au Campus à la rentrée. D'autres écoles viennent compléter la liste, en cuisine ou encore en ingénierie par exemple, du CAP au Master 2. "Par exemple, les prothésistes dentaires ont beaucoup de besoins. Ils recherchent de nouvelles recrues bien formées."

L'alternance est aujourd'hui une vraie formation d'excellence, selon Sophie Prat-Fourcade. "Aujourd'hui les recruteurs s'appuient sur l'expérience autant que sur le diplôme pour recruter. Cela permet d'apprendre un vrai métier."

Dans les Alpes-Maritimes, de nombreux secteurs recrutent : commerce, préparateurs en pharmacie, mécanique, carrosserie, accompagnement à la petite enfance, numérique et tourisme. Pour vous inscrire au Campus Sud des Métiers, rendez-vous sur leur site internet, rubrique candidature en ligne.