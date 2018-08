Mayenne, France

C'est la grande nouveauté de cette rentrée en Mayenne et dans les autres départements ligériens.

Les petits de primaire et les ados de collèges et lycées, qui prennent le car, devront porter un gilet jaune. Décision du Conseil Régional et c'est obligatoire ! Afin d'être vu et éviter des accidents.

La distribution (gratuite) des gilets va se faire progressivement, d'ici la fin de l'année.

Réunion avec les entreprises des transports scolaires pour préparer la rentrée. 13500 élèves mayennais seront pris en charge par la région @paysdelaloire avec une priorité: la sécurité de nos enfants (port obligatoire de la ceinture de sécurité et du gilet jaune) @lamayennepic.twitter.com/4gQrxIlwqc — Philippe Henry (@Philippe__Henry) August 27, 2018

En Mayenne, 13.500 élèves utilisent les transports scolaires pour aller à l'école et rentrer à la maison. Le port de la ceinture de sécurité, dans les cars, lui, est obligatoire depuis quelques années.