Rentrée scolaire : il manque encore 70 chauffeurs de bus scolaires en Normandie

Tous les élèves normands pourront-ils aller à l'école par le ramassage scolaire à la rentrée ? La question est au cœur des préoccupations des municipalités, de la région et des professionnels du secteur car la filière fait face à une forte pénurie. En France, il manque actuellement 8 000 chauffeurs de bus scolaires pour la rentrée d'après la fédération nationale de transport de voyageurs (FNTV). Au début de l'été, 400 manquaient encore à l'appel en Normandie, il en faudrait encore 70 sur la région.

La situation s'améliore mais reste tendue

À moins de deux semaines de la rentrée scolaire, la région Normandie vient de clore un état des lieux des besoins sur la région. Sa grande campagne de promotion du métier et de recrutement lancée au début de l'été a permis de trouver 300 conducteurs mais il en manque encore plusieurs dizaines. Les départements les plus en difficulté sont le Calvados et l'Eure où il en faudrait encore entre vingt et trente.

35 % des conducteurs en Normandie ont 55 ans et plus.

Pour le délégué régional de la FNTV, Julien Leroy, la pénurie vient d'abord de l'âge de la profession. "35 % des conducteurs en Normandie ont 55 ans et plus," précise-t-il, "à horizon de dix ans ce sont 1500 départs à la retraite." À cette situation s'ajoutent les conséquences de la crise sanitaire : des entreprises de transports ont dû fermer pendant des mois et beaucoup de conducteurs se sont détourné du transport scolaire où les conditions de travail sont plus difficiles. "On rentre souvent sur des postes en temps partiels," explique Julien Leroy, "puisque une ligne scolaire fonctionne le matin et le soir mais ne fonctionne pas pendant la journée et du coup, la rémunération correspond à un temps partiel." Difficile dans ces conditions d'attirer dans la profession.

La priorité : éviter toute suppression de ligne scolaire pour la rentrée

La Région espère pourvoir encore quelques poste vacants d'ici la rentrée mais s'organise avec les entreprises et les collectivités pour faire face aux manques inévitables. "Les entreprises, parfois, font appel à des tout jeunes retraités qui reprennent du service," détaille Jean-Baptiste Gastinne, Vice-président à la région Normandie en charge de la mobilité et des transports, "parfois, ce sont des cadres dirigeants de l'entreprise qui avaient abandonné le volant et qui se remettent à conduire, parfois aussi des employés qui travaillent dans la maintenance, mais qui sont passés par la conduite et qui peuvent reprendre." Des solutions qui permettent surtout de passer une période de transition car certains conducteurs recrutés "n'auront pas encore terminé leur formation en septembre," explique l'élu.

Là où la situation est la plus tendue, il est possible que certains trajets soient fusionnés et des horaires décalés pour qu'un chauffeur puisse par exemple faire plusieurs ramassages dans la journée. "On sait que ça reste tendu donc je ne peux pas dire à 100% qu'aucun trajet ne sera annulé mais on va tout faire dans les prochains jours pour que ce risque soit limité au strict minimum," rassure Jean-Baptiste Gastinne, "et dans l'ensemble, _on est plutôt confiant dans notre capacité à organiser la rentrée scolaire dans des conditions satisfaisantes_."