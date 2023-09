Rentrée scolaire : il y a encore des postes de professeurs vacants en Sarthe

Elle aussi a fait sa rentrée. Dominique Poglio, la nouvelle directrice académique de la Sarthe était l'invitée de France Bleu Maine ce mercredi matin. L'occasion de dresser avec elle un premier bilan de la rentrée scolaire dans le département. L'inspectrice confirme que tous les postes de professeurs ne sont pas pourvus dans les collèges et les lycées. En revanche, il y a bien un enseignant dans chacune des classes des écoles primaires selon la directrice académique.

France Bleu Maine : Comment s'est passée la rentrée dans les écoles, les collèges et les lycées sarthois ?

Dominique Poglio : Alors effectivement, je suis arrivée le 1ᵉʳ septembre dans le département. La rentrée s'est bien passée. Nous avons eu d'ailleurs une première semaine sous les projecteurs puisque nous avons eu l'honneur de recevoir la visite de la ministre de l'Enseignement professionnel et la secrétaire d'État chargée de la Ville. Donc, voilà une rentrée sous les projecteurs pour mettre à l'honneur les écoles et les établissements.

FBM : Emmanuel Macron et Gabriel Attal, le ministre de l'Éducation, ont fait une promesse : un professeur devant chaque classe à la rentrée. Apparemment, ce n'est pas le cas en Sarthe, si l'on en croit les syndicats.

Dominique Poglio : Comme chaque année, vous savez, la rentrée, c'est une opération extrêmement complexe qui demande effectivement la mobilisation de tous, au rectorat. Nous avons une cellule d'accueil qui a été mise en place à partir du 16 août pour justement prévoir les remplacements de dernière minute puisqu'on en a toujours pendant l'été.

FBM : Combien de postes sont vacants ?

Dominique Poglio : Alors, ça change tous les jours. Donc je ne pourrai pas vous donner effectivement de statistiques. Ce que je peux vous dire, c'est que dans le premier degré, aujourd'hui, tous les enfants ont eu un professeur des écoles effectivement dans la classe. Dans le second degré, on a quelques disciplines qui sont plus sous tension, avec notamment je pense aux mathématiques qui sont des disciplines très recherchées, y compris pour les entreprises, bien sûr. Nous avons aussi une autre discipline en économie gestion pour l'enseignement technologique ou l'enseignement professionnel.

FBM : Des postes difficiles à pourvoir dans certaines matières, dans certains secteurs aussi ?

Dominique Poglio : Oui, alors évidemment, ça n'étonnera personne. Mais tous les établissements qui sont situés plutôt sur des zones rurales ont plus de difficultés à attirer évidemment les enseignants.

FBM : Comme au lycée Raphaël Elysée, à Sablé, où il y avait huit postes vacants à la rentrée, ça fait beaucoup !

Dominique Poglio : Effectivement, il faut savoir que ça se règle tous les jours. Il y a des enseignants qui sont recrutés tous les jours.

FBM : Y compris des personnes qui ne sont pas enseignants de métier, des contractuels. Est ce qu'il y en a beaucoup en Sarthe ?

Dominique Poglio : Il y a évidemment des contractuels dans le premier et dans le second degré. Dans le premier degré, ce sont des contractuels qui sont souvent issus d'une formation de master parce qu'ils préparent le concours. Ils ont parfois échoué et ils prennent cette opportunité pour commencer à enseigner. Dans le second degré, on a aujourd'hui aussi un phénomène de reconversion professionnelle. Donc on a beaucoup de professionnels qui souhaitent devenir enseignants par choix...

FBM : mais qui n'ont pas forcément le bagage pour enseigner. Etre professeur, c'est un métier à part entière !

Dominique Poglio : Le recrutement fait l'objet vraiment de toutes les attentions. Nous avons des enseignants qui commencent leur vie professionnelle et qui n'ont pas toujours les codes parce qu'ils démarrent. C'est un problème qu'on aurait pu aussi constater en entreprise. Donc on les accompagne, on les forme. On essaye évidemment d'être auprès d'eux, dans les écoles et dans les établissements. Il y a aussi une solidarité entre pairs, un accompagnement.

FBM : J'aimerais qu'on parle du harcèlement scolaire parce qu'évidemment c'est un sujet qui a été érigé en priorité par le ministre Gabriel Attal. Est ce que là aussi vous avez recensé le nombre de cas de harcèlement scolaire dans notre département ?

Dominique Poglio : Ce que je peux vous dire, c'est qu'en tous les cas, c'est un phénomène extrêmement complexe sur lequel on est très, très attentif. Évidemment, depuis deux ans, nous mettons en place dans les écoles et dans les établissements un programme phare qui est en fait une labellisation avec des plans de prévention, des protocoles de traitement des actions, justement pour sensibiliser les élèves. Cette année, à la rentrée 2023, il sera totalement généralisé, y compris au lycée. Les professeurs ont une formation sur deux ans de huit jours. C'est important parce que ça a permis justement vraiment de professionnaliser l'ensemble des enseignants.

FBM : Dans les cas extrêmes, des élèves ont été obligés de changer d'établissement, des élèves harcelés. C'était un peu la double peine, ça va changer ?

Dominique Poglio : Dans le premier degré, on a effectivement la possibilité, dans des cas extrêmes, de proposer un changement d'école pour les élèves. Et dans le second degré, on a toujours des procédures disciplinaires qui sont possibles, avec là aussi, dans les cas extrêmes, des conseils de discipline.

