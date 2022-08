Rentrée scolaire : "Il y aura très peu de contractuels" dans l'académie d'Aix-Marseille annonce le recteur

A la veille de la rentrée scolaire des élèves, plus de 800.000 enseignants font leur pré-rentrée ce mercredi. C'est une rentrée 2022 d'ores et déjà agitée par un débat : va t-on manquer d'enseignants devant les élèves cette année ? Tous les enseignants sont-ils suffisamment formés et notamment ceux recrutés en urgence avant la rentrée ? Le recteur de l'académie Aix-Marseille, Bernard Beignier, répond sur France Bleu Provence ce mercredi matin.

France Bleu Provence : La question est très simple : ce jeudi matin, dans les classes de l'académie, combien y aura-t-il d'enseignants qui n'ont jamais eu d'élèves face à eux et qui n'ont pas été formés longuement pour ça ?

Bernard Beignier : Tout d'abord, dans le premier degré, nous n'avons pas de difficulté. Il n'y a officiellement pas d'absence d'enseignant. Mais vous savez, la rentrée ce sont 15 jours d'ajustements. Il y a eu une alerte au printemps dernier, avec beaucoup moins de candidats à tous les concours de la fonction publique. Pas uniquement l'Éducation. Nous étions dans l'inquiétude très réelle de savoir si nous aurions suffisamment de candidats. On en a eu suffisamment et ces concours ont eu un succès suffisant.

Dans l'académie, et je parle uniquement pour l'académie d'Aix-Marseille, pour le premier degré, nous avons ceux qui ont réussi le concours et ce qu'on appelle la liste complémentaire, qui est composée des enseignants que l'on peut mobiliser et que nous sommes en train de mobiliser. Il y a donc très peu de contractuels dans le premier degré.

Dans le second degré, il y en a toujours eu et il y a un point très important. Nous avons un vivier de contractuels à la direction des personnels. Ces contractuels sont réglementairement recrutés pour une année uniquement, donc reconduits. Ceux auxquels nous faisons appel pour le moment, ce sont dans leur très grande majorité des contractuels qui ont déjà enseigné un an ou deux et qui ont un niveau de bac +3 ou +4 (une cinquantaine de nouveaux contractuels sont attendus, NDLR).

Une de nos consœurs, journaliste à BFMTV, a posé sa candidature pour être enseignante. Le recruteur lui dit que c'est une "chance" d'être en manque de personnel pour pouvoir recruter de nouveaux profils et "voir si ça lui plaît" ! Vous cautionnez cette vision ?

Ce n'est pas dans l'académie d'Aix-Marseille !

Mais est-ce que vous cautionnez l'idée qu'on dise que c'est pas plus mal qu'il manque des profs et qu'on va tester?

Bien sûr que non.

Est-ce que moi qui n'ai jamais enseigné, je pourrais enseigner ?

Sur le terrain des compétences, il peut y avoir (et il y en a beaucoup) des personnes qui ont des compétences, qui n'ont pas enseigné mais qui souhaitent enseigner. Avec le Covid, nous avons pas mal de gens qui viennent nous dire "je veux changer de métier". J'ai rencontré il n'y a pas longtemps un avocat qui marchait très bien comme avocat, qui a souhaité devenir professeur des écoles. Pour ses compétences ? Il nous appartient de le former sur la gestion de classe et sur ce qu'est l'art d'enseigner.

Peut-on former un prof en quatre jours ?

Il n'est pas question de former un professeur en quatre jours. Je vais vous dire concrètement ce qui se passe quand on a un contractuel (et ce qui est très peu le cas dans l'académie). Pendant quatre jours, on lui explique comment fonctionne l'école, comment fonctionne la classe. Ensuite, pendant toute l'année, il a un tuteur, il a le chef d'établissement et il a l'inspecteur qui le suivent. Nous y veillons très attentivement. Bien sûr, il ne faut pas se tromper au départ, je le reconnais parfaitement, mais il est inexact de dire qu'on forme un professeur en quatre jours.

La rentrée, à Marseille notamment, ce sont de nouveau des parents qui se mobilisent. Vous avez entendu sur France Bleu Provence il y a quelques minutes une association du 12e arrondissement à qui on avait promis une classe de CP (école de la Grande Bastide Cazaulx). Est-ce que la classe de CP va être ouverte ?

Je ne peux pas vous répondre tout de suite, mais j'ai eu l'inspecteur d'académie tout à l'heure avant de venir chez vous. Nous travaillons très bien avec la mairie. Il y a 400 élèves à affecter en plus à Marseille sur 80.000 écoliers. Comme chaque année, il y a des arrivées à la dernière minute, des familles qui sont venues à Marseille la semaine dernière. Donc nous allons ajuster comme on le fait à chaque rentrée, durant au moins les quinze premiers jours de septembre.

Une autre inquiétude de la rentrée, l'énergie : y aura-t-il des coupures d'électricité dans les écoles ?

Ça ne dépend pas de moi, bien sûr, mais je n'imagine pas une minute.

Dans la presse ce matin il est question d'une méthode radicale des profs face aux élèves le "No smile before Christmas". En gros, on ne sourit pas jusqu'à Noël, face aux élèves, on est ferme. Vous êtes d'accord avec ça ?

Eh bien, faites le contraire !