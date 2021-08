Rentrée scolaire : imaginez l'école de demain avec "Ma France 2022", notre grande consultation citoyenne

Ce jeudi 2 septembre, 12,4 millions d'élèves vont reprendre le chemin de la classe. Une rentrée à nouveau marquée par le coronavirus, encadrée par un protocole sanitaire strict. Face à la recrudescence du virus, la rentrée est d'ailleurs reportée au 13 septembre dans les Antilles.

A quelques jours de cette nouvelle année scolaire, France Bleu vous propose de vous exprimer sur l'école, via notre grande consultation citoyenne "Ma France 2022", pilotée avec la plateforme Make.org. Quelle école voulez-vous pour demain ? Que faut-il changer au système scolaire ? Nous vous proposons de formuler vos propositions sur ce thème et de voter pour celles des autres.

Ma France 2022, la grande consultation citoyenne de France Bleu

Propulsée par la plateforme citoyenne Make.org, "Ma France 2022" veut contribuer à l’émergence d’un débat d’idées apaisé, avec la volonté de relayer la voix de tous les territoires et de faire émerger des solutions citoyennes, concrètes et durables. Dès septembre et jusqu’aux élections présidentielle et législatives, via nos plateformes numériques et sur nos antennes, nous vous donnons la parole : partagez vos solutions, faites des propositions et donnez votre avis sur celles des autres.