Rentrée scolaire : l'Académie de Dijon met en place le dédoublement des classes en CP en REP + et "devoirs faits"

La rentrée scolaire c'est ce lundi 4 septembre. 239.312 élèves du premier et second degré sont attendus dans leurs classes dans l'Académie de Dijon. Une rentrée avec un nouveau ministre de l'éducation nationale, et forcément quelques nouveautés.

Dédoublement des classes de CP en REP +, le programme "devoirs faits" au collège, voilà quelques unes des nouveautés de la rentrée scolaire 2017/2018. Des nouveautés présentées ce vendredi 2 septembre 2017 par la rectrice de l'Académie de Dijon, Frédérique Alexandre-Bailly.

Le primaire, une priorité nationale

Dans les classe de CP en REP +, les effectifs sont divisés par deux, soit 12 élèves, par classe en moyenne, parfois même un peu moins. La Côte-d'Or ne compte qu'un seul REP + à Chenôve. Dans la commune dès la rentrée, les quatre écoles du réseau vont donc bénéficier de cinq classes supplémentaires!

"Le projet c'est de donner plus à ceux qui en ont le plus besoin ", précise Frédérique Alexandre-Bailly, la rectrice de l'Académie de Dijon. L'idée c'est de permettre aux enseignants de consacrer plus de temps à chaque élève pour l'apprentissage de la lecture et en particulier pour l'apprentissage de la lecture à voix haute en classe.

Le dédoublement des classes de CP sera généralisé à la rentrée 2018 pour les classes en REP et pour les CE1 en REP +.

"Devoirs faits ", un nouveau programme au collège

C'est la possibilité pour chaque élève qui le souhaite, de faire ses devoirs au collège avant de rentrer chez lui. Un accompagnement évidemment gratuit pour les familles et encadré par des enseignants.

Chaque établissement choisira son organisation et devra le proposer après les vacances d'automne, "en zone urbaine comme en zone rurale, ce qui est un vrai défi" explique Frédérique Alexandre-Bailly. Mais la rectrice de préciser "le dispositif est piloté par les professeurs, mais les assistants d'éducation , les jeunes en service civique ou les associations partenaires de l'éducation nationale pourront aussi y être associés."

La participation des étudiants de l'université de Bourgogne est également envisagée. Un partenariat avec l’université est en cours d'élaboration.

