L'académie de Toulouse prépare sa rentrée scolaire avec, cette année, des créations de poste chez les enseignants et pour l'accompagnement des élèves handicapés ou décrocheurs. L'objectif : faire revenir tout le monde en cours après ces mois de pause et dans les meilleures conditions.

Plus d'enseignants et d'accompagnement à la rentrée dans l'académie de Toulouse

Près de 530 000 élèves vont faire leur rentrée ce mardi 1er septembre dans l'académie de Toulouse. Huit départements, de la maternelle au baccalauréat pro ou général, ce qui en fait la deuxième académie française, derrière la Guyane. Des enjeux donc, surtout pour cette rentrée si particulière. Le nouveau recteur Mostapha Fourar a dévoilé lundi les nouveautés pour cette année.

Plus d'enseignants

131 postes ont été créés pour cette rentrée scolaire. 88 pour le premier degré, les écoles maternelles et primaires. Et 43 pour le second degré, collèges et lycées. Avec ces postes supplémentaires, le taux d'encadrement augmente, c'est-à-dire que le nombre de professeurs par rapport à celui des élèves est en hausse.

Les créations de poste cette année dans l'académie toulousaine - Capture d'écran dossier de presse Rectorat

Plus d'accompagnement personnalisé

Des postes d'accompagnateurs pour les enfants handicapés ont également été créés, 435 sur l'académie de Toulouse. Des masques transparents vont également être fournis aux enseignants qui ont des élèves sourds ou malentendants dans leur classe.

Pour les élèves en difficulté ou décrocheurs au moment du confinement, là aussi, les dispositifs déjà existants seront renforcés, avec un démarrage prévu dès la première semaine de cours et non au mois d'octobre comme les années précédentes. L'an dernier, 31 000 enfants ont bénéficié de cette aide. Des tests d'évaluation sont également prévus cette semaine de rentrée dans chaque classe pour déterminer où en sont les élèves après cette longue pause.