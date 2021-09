Rentrée scolaire : l'Ardèche et la Drôme en retard sur la vaccination des élèves

14 500 enseignants et personnels de l'Education nationale font leur pré-rentrée ce mercredi en Drôme et en Ardèche, à la veille de celle des élèves. Et comme partout en France, beaucoup vont être les vecteurs de la campagne de vaccination, qui s'invite dans les collèges et les lycées pour cette rentrée scolaire.

Des plans de vaccinations sont organisés par les préfets dans chaque département, pour chaque établissement, sur la base du volontariat, avec des dispositifs adaptés selon le nombre d'enfants à vacciner et la proximité ou non d'un centre de vaccination près des établissements. Des unités mobiles pourront même se déplacer sur place, si le temps de parcours est estimé trop long.

Les enseignants sont également incités à aborder le sujet de la vaccination lors des cours, pour informer au mieux et de manière égale chaque élève. L'Agence régionale de santé leur met à disposition des "kits d'informations" pour les guider. Pour rappel : au-dessus de 16 ans, un jeune peut décider seul de se faire vacciner ou non. Entre 12 et 16 ans, cela nécessite l'autorisation d'au moins un parent.

En Ardèche, 11 500 élèves en âge d'être vaccinés ne le seront pas à la rentrée...

Ces opérations commenceront en Ardèche : avec seulement 56% des élèves en l'âge d'être vaccinés qui le sont, le département est le plus en retard de toute l'Académie de Grenoble. Dès la rentrée, jeudi en fin d'après-midi, les lycéens de Vincent d'Indy qui le souhaitent seront accompagnés au centre de vaccination de Privas. Vendredi, c'est même tous les créneaux de l'après-midi du pôle santé de Bourg-Saint-Andéol qui seront dédiés aux lycéens et collégiens de la commune.

Les autorités sanitaires et l'Education nationale se donnent jusqu'au 24 septembre pour mener ainsi des opérations de vaccination, afin de proposer une première dose aux plus de jeunes possible.

... et 16 000 non vaccinés en Drôme

Le principe est le même dans la Drôme, où des vaccinations par groupes d'élèves commenceront le 7 septembre. D'abord pour ceux les élèves des lycées professionnels dans les filières du paramédical et de l'hôtellerie, contraints d'être vaccinés s'ils veulent effectuer leurs stages obligatoires dans leur cursus. 58% des élèves drômois en âge d'être vaccinés le sont désormais.

Faire la différence entre la propagande et une discussion raisonnée avec les élèves - Christophe Dumaillet, secrétaire du syndicat enseignant SNES-FSU de la Drôme

Christophe Dumaillet, le secrétaire du SNES-FSU de la Drôme, ne se dit pas opposer à la proposition faite aux enseignants d'aborder le sujet de la vaccination en classe - tant que celle-ci reste optionnelle, et sans cadre strict, "ça fait partie de notre travail de leur apprendre à réfléchir, en leur donnant un certain nombre d'éléments".