Rentrée scolaire : l'école Musset-Vigny de Tours accueille les élèves sous le signe du Covid

À chaque rentrée de septembre, il y a deux camps parmi les élèves : ceux qui sont contents de retourner à l'école et de retrouver les copains et ceux qui auraient préféré rester en vacances. L'école Musset-Vigny située à Tours (Indre-et-Loire) ne fait pas exception et a accueilli ce jeudi matin ses 215 élèves répartis dans neuf classes, de la petite section de maternelle au CM2.

Limiter le plus possible les brassages

Les élèves ont été séparés en trois groupes et sont rentrés de manière échelonnée pour éviter les brassages. © Radio France - Louise Buyens

Ce jeudi sonne la fin des congés d'été et le début d'une nouvelle année scolaire, la deuxième placée sous le signe du Covid. Le protocole sanitaire de niveau deux est mis en place et il est sensiblement le même que l'an dernier. Les gestes barrière tels que le port du masque en intérieur (il est autorisé en extérieur cette année), le lavage régulier des mains ou l'aération des classes est toujours de mise. L'école Musset-Vigny a également mis en place un système pour éviter les brassages. Les classes sont réparties en trois groupes qui ne se croisent jamais lors des récréations et de la pause déjeuner.

Dès qu'un cas de Covid est détecté dans une classe, celle-ci devra fermer ses portes et tous les élèves devront suivre un enseignement à distance depuis chez eux. Une règle qui ne s'applique qu'aux élèves de maternelle et élémentaire, non concernés par la vaccination.

La cantine : un des enjeux de la rentrée

En ce jour de rentrée, c'est hamburger, frites au menu. © Radio France - Louise Buyens

Quel protocole sanitaire à la cantine ? La réponse de Mathieu Lamonerie, le directeur de l'école Musset-Vigny, à Tours. Copier

Parmi les points chauds de cette rentrée 2021, le fonctionnement à la cantine est particulièrement scruté car c'est le moment où les enfants tombent le masque et risquent le plus de se contaminer. Pour l'éviter, Mathieu Lamonerie, le directeur de l'école Musset-Vigny, a mis en place un système de roulement. Les enfants ne vont pas tous à la cantine en même temps et ne sont pas non plus dans la cour de récréation simultanément. "Il y a une vraie cohérence entre l'éducation national et le système périscolaire. On garde les mêmes groupes pour la cantine que ceux formés à l'école, un groupe de maternelle et deux groupes d'élémentaire et ces enfants ne se croisent pas. Les places à la cantine sont attitrées car en cas de problème lié au Covid, on doit savoir avec qui était l'enfant contaminé".

Certains élèves ont décoré leur masque. © Radio France - Louise Buyens

L'état sanitaire à l'école Musset-Vigny comme toutes les autres en Indre-et-Loire sera surveillée tout au long de l'année et les règles sont susceptibles d'évoluer en fonction des situations.

Concernant les dépistages, des autotests sont disponibles pour les enseignants et le personnel de l'école tourangelle mais les tests salivaires à destination des enfants ne sont pas encore en place selon le directeur de l'établissement.