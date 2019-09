Rentrée scolaire : l'inspection d'académie accorde un peu de rab aux écoles de Saint-Fiel et Sainte-Feyre

Département Creuse, France

Les écoles de Sainte-Feyre et Saint-Fiel faisaient partie des établissements en tension au moment de cette rentrée scolaire 2019. A Sainte-Feyre, la classe de CP accueillait 31 élèves et à Saint-Fiel, il y a avait 34 élèves dans la classe qui regroupe la moyenne et la grande section.

Après le traditionnel comptage de début septembre, un demi-poste supplémentaire avait été accordé à chacune de ces deux écoles. L'inspection d'académie a donc finalement rajouté un demi-poste à ce demi-poste, ce qui fait, au final 1 poste par école de plus que ce qui était prévu avant la rentrée.

La nouvelle répartition des élèves par classe au sein des écoles n'a pas encore été décidée, mais la nouvelle réjouit déjà Edwige Lamouline, représentante des parents d'élèves à Sainte-Feyre : "On est super content, on y croyait plus vraiment. On avait rencontré l'inspecteur d'académie Mr Fichet lundi soir et on ne savait pas trop quelle réponse allait être donnée. Donc on est vraiment très très contentes".

Après la rentrée, un poste avait été créé à Parsac, 3/4 de poste à Saint-Junien-la-Brégère, et un demi-poste à Ars.