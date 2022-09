Rentrée scolaire : la cantine coûte-t-elle plus cher en Moselle ?

Je préfère manger à la cantine chantait Carlos... C'est peut-être toujours le cas, mais c'est parfois plus cher...

+ 2,9 % à Metz

A Metz, par exemple, où les enfants se sont délecté ce jeudi midi d'un pavé de colin d'Alaska accompagné de ses courgettes à la provençale, la participation demandée aux familles a augmenté de 2,9 %. Lors du débat et du vote début juin, la mairie de Metz a calé le montant sur l'inflation telle qu'elle était en début d'année civile.

Le menu coûte 35 centimes de plus à la ville de Forbach

Hausse des coûts des matières premières, de la production, des acheminements, etc. La mairie de Forbach paye le repas 35 centimes de plus que l'an dernier mais a décidé de ne pas répercuter la hausse sur la participation demandée aux familles. Idem à Thionville et Sarreguemines.

Gel aussi pour la région Grand-Est qui gère les lycées publics du département. Le prix maximal demeure à 4 euros 35 le repas. Mais ce tarif est compris par le budget global de la collectivité qui a court pour toute l'année civile, et non scolaire. A la question de savoir si les parents peuvent craindre un rattrapage le 1e janvier 2023, Valérie Debord répond que "ce n'est pas l'objectif". L'élue régionale annonce la mise en place d'une cellule de veille du prix "en lien avec les gestionnaires des établissements qui achètent les produits. L'objecitf, c'est de trouver les meilleurs prix au meilleur cout pour rester sur ce tarif et de maintenir l'objectif de 2/3 de produits locaux, pour limiter les problèmes d'approvisionnement qu'on a pu rencontrer durant le Covid, et d'1/3 de produits bio."

Ne pas faire des économies sur le dos de la loi et des enfants

Pas d'augmentation par endroit, Christelle Caron prend acte. Mais il ne faudrait pas que ce gel masque de mauvaises surprises selon la présidente de la FCPE 57, la fédération de parents d'élèves. "La discussion que nous avons eu dans de nombreux conseils d’administration, de lycées et de collèges, était de savoir comment on allait pouvoir maintenir le prix du repas, sans incidence sur l’application de la loi Egalim et aussi, sans que les enfants aient moins dans l’assiette. On fait du circuit court, on fait du bio, du végétarien aussi une fois par semaine. Donc c’est ça la loi Egalim. Peut-être que ça coûte plus cher que l’industrie en gros. Donc, il va falloir que l’on soit tous vigilants et ne pas faire des économies sur le dos de la loi et des enfants. Si on augmente la cantine, on ne peut pas garantir que chaque enfant pourra manger à sa faim. Parfois, le repas de la cantine, le repas de midi, c’est le seul repas qu’ils ont", dit-elle.