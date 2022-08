Rentrée scolaire: la rectrice d'académie de Montpellier prêche la bonne parole devant les nouveaux enseignants

Durant l'été, le ministère de l'Education Nationale a procédé au recrutement de plusieurs milliers de profs contractuels qui ont suivi une formation express de 4 jours avant d'être lancés dans le grand bain.

A ces professeurs contractuels (qui selon les chiffres du ministère représenteront environ 20% des enseignants du second degré), vont aussi s'ajouter des enseignants stagiaires qui vont également venir en renfort.

Il s'agit notamment d'étudiants dans les métiers de l'enseignement qui ont donc signé un contrat d'un an avec l'éducation nationale et qui vont enseigner eux aussi dès cette année, mais sous la surveillance et l'assistance d'un tuteur.

Ces jeunes "apprentif profs" ont fait leur pré-rentrée depuis déjà quelques jours et ont été accueillis dans leurs nouvelles fonctions par la rectrice de l'académie de Montpellier.

"Ce sont des personnes qui se sont engagées dans la voie de l'enseignement et c'est donc une vocation pour eux" explique Sophie Béjean.

"Nous recrutons aussi, mais comme chaque année, des enseignants contractuels. Les néo-contractuels ne seront que 75 dans l'académie, donc très peu, et ceci en raison du vivier dont nous disposions déjà grâce aux précédents recrutements."

Enseigner, c'est créer du lien et donc lutter conter les peurs

Théo, 25 ans, se destine au métier de professeur d'histoire-géographie. Dans deux jours, il va donc débuter sa carrière dans un lycée de Castelnau-le-Lez.

Il appréhende forcément un peu cette rentrée, mais il est aussi très impatient.

"C'est le début d'une nouvelle vie, et il y a une grande envie de rencontrer enfin les élèves. Transmettre, c'est quelque chose qui m'importe beaucoup, même si le contexte dans l'éducation est parfois compliqué."

