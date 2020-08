Rentrée scolaire : la Région Auvergne-Rhône-Alpes va distribuer deux millions de masques aux lycéens

Les lycéens et apprentis scolarisés en Auvergne-Rhône-Alpes vont recevoir des masques de la Région pour la rentrée scolaire. Le président du Conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes, Laurent Wauquiez, l'a annoncé vendredi matin en conférence de presse à Lyon.

Dotation renouvelée pendant les congés scolaires

"Je considère qu'il y a un problème de cohérence à rendre le masque obligatoire et à ne pas en fournir aux familles", a déclaré Laurent Wauquiez, qui s'engage donc à ce que deux millions de masques soient distribués aux lycéens et apprentis de la Région. La distribution aura lieu en plusieurs phases, avec dès la semaine prochaine, devant les établissements, des distributions de masques chirurgicaux (trois par élève).

Des masques lavables et réutilisables seront envoyés dans un deuxième temps aux élèves. La Région se basera pour cette distribution à domicile sur les adresses des inscrits au Pass Région. Cette dotation de deux masques par élève sera renouvelée à chaque période de vacances scolaires (Toussaint, Noël, février et Pâques). La Région Auvergne-Rhône-Alpes va également distribuer des masques aux enfants et aux jeunes qui utilisent les transports scolaires de son réseau.

Des caméras thermiques à l'essai pour contrôler la température des lycéens

Par ailleurs, chaque lycée se voit doter de quatre bornes de distribution de gel hydroalcoolique, fabriquées par des entreprises de la Région. Le Conseil régional indique également que pour le nettoyage et la désinfection des établissements, un "pool de remplacement" est mis en place pour pouvoir assurer ces missions si des agents sont malades. 10 000 personnes assurent l'entretien des établissements régionaux.

Enfin, des caméras thermiques vont être testées dans quelques établissements de la Région, afin de vérifier la température des élèves à leur arrivée en cours, et donc détecter d'éventuels cas de coronavirus. C'est la PME Stackr, basée à Béligneux dans l'Ain, qui propose ce système. "Si le test est positif, la Région financera le déploiement du dispositif sur l'intégralité des établissements", précise Laurent Wauquiez.

Ces mesures de protection sanitaire des lycéens pour la rentrée scolaire vont coûter "cinq à six millions d'euros" selon le président de la Région.