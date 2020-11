Rentrée scolaire : la salle des fêtes de Hoenheim, près de Strasbourg, transformée en cantine

"La règle c'est au moins deux mètres entre les tables et un mètre entre chaque chaise", explique Elvir Tajic, le concierge de la salle des fêtes d'Hoenheim. Conséquence du nouveau protocole sanitaire, la cantine des groupes scolaire du centre de la commune se fera dans la salle des fêtes.

Tout déplacer en trois jours

Vincent Debes est le maire de Hoenheim : "Nous avons reçu le nouveau protocole ce vendredi [30 octobre]. Il faut tout déplacer, la vaisselle, les liaisons chaudes et froides donc c'est un peu tendu." Pour l'autre groupe scolaire de la ville, la cantine sera installée sous des préaux fermés et chauffés.

Un protocole renforcé

Le nouveau protocole prévoit au moins deux mètres de distance entre chaque table et un mètre entre les chaises, mais pas seulement : "Les enfants ne seront pas plus de six par table et les classes ne doivent pas se mélanger", insiste Vincent Debes. Chaque classe est fixée à un groupe de table.

En temps normal, la salle des fêtes de Hoenheim peut accueillir jusqu'à 750 personnes. Dès la rentrée, 350 élèves viendront y déjeuner, en deux services. Pour les autres communes qui n'aurait pas trouvé de lieu assez grand, l'équation du nouveau protocole sanitaire pourrait être résolue en multipliant les services.