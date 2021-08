Rentrée scolaire : le département du Loiret va inaugurer deux nouveaux collèges et des classes ULIS en plus

C'est depuis une salle de classe, au collège Alain Fournier d'Orléans, que Marc Gaudet a fait en quelque sorte sa rentrée. Le président du Conseil Départemental du Loiret a présenté ce lundi à la presse les grandes nouveautés dans les collèges du Loiret. " Déjà, on va passer de 57 à 58 collèges, ce n'est pas rien" attaque l'élu, " tout ça dans un contexte qui sera encore contraint avec la crise sanitaire".

Marc Gaudet aux côtés de Florence Galzin, vice présidente chargée de la jeunesse © Radio France - Patricia Pourrez

Deux collèges à la place d'un sur le Pithiverais

La grande nouveauté de cette rentrée, ce sera l'inauguration de deux nouveaux collèges à Pithiviers et à Dadonvillle. Ils remplacent l'ancien collège Denis Poisson de Pithiviers jugé trop vétuste et surtout trop petit au vu des effectifs ( plus de 1.000 élèves encore l'an passé). " L'accouchement a été long, on a même parlé d'arlésienne à un moment. Mais, cette fois, on a nos deux collèges et c'est un vrai soulagement" explique Marc Gaudet.

Vue à l'intérieur du collège de Dadonville - Département du Loiret

Ces deux nouveaux collèges ont coûté 37 millions d'euros au département. Ils pourront accueillir 600 élèves chacun. Ils vont permettre aussi de soulager en partie les collèges de Malesherbes, Puiseaux et Neuville-aux-Bois. Ils ont la particularité d'être tous les deux des bâtiments certifiés HQE (Haute Qualité Environnemental) avec notamment une isolation en paille. " Et je tiens à préciser que ce n'est pas de paille qui vient de ma ferme" s'amuse le Président du département.

Je ne veux plus de passoires thermiques dans les collèges

Depuis une vingtaine d'années, le département du Loiret a dépensé 700 millions d'euros pour ouvrir et rénover les collèges du département. " C'est déjà conséquent et ce n'est pas fini. Aujourd'hui, il nous reste à reconstruire le collège André Malraux de Saint-Jean-de-la-Ruelle. De gros travaux seront aussi engagés dans les prochaines années sur les bâtiments. Moi, je ne veux plus de passoires thermiques dans les collèges". En 2021, 39 collèges ont fait l'objet de rénovations diverses pour un montant de près de 5 millions.

6 nouvelles classes ULIS à cette rentrée 2021

C'est aussi un fait marquant de cette rentrée dans le Loiret : le département ouvre 6 nouvelles ULIS, les unités localisées pour l'inclusion scolaire. Il y en aura 2 au nouveau collège de Dadonville, les autres dans les collèges Jean Mermoz de Gien, au collège de Jargeau, du Malesherbois, Trainou et Saint-Exupéry à Saint Jean de Braye. " "C'est une priorité du département de faire de l'inclusion. On le fait dans une démarche volontariste en aménageant des classes dans les établissements" explique Florence Galzin, la maire de Châteauneuf-sur-Loire et nouvelle vice-présidente du département du Loiret chargée de la jeunesse. A cette rentrée, on comptera désormais 55 classes ULIS répartis dans 48 collèges doit environ 630 élèves concernés.