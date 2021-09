Rentrée scolaire : le Jour J pour plus de 80 000 élèves en Côte-d'Or

Ce jeudi 2 septembre sonne le glas des grandes vacances. Dans l'académie de Dijon, plus de 250 000 élèves reprennent le chemin de l'école. Ils sont plus de 80 000 en Côte-d'Or. Une rentrée plus sereine que l'an dernier, mais l'épidémie de Covid rode toujours.