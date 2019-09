Rentrée scolaire : le LEP Finosello met l’accent sur l’intégration

Corse, France

Visite du musée Fesch, des îles Sanguinaires ou encore des sentiers du Patrimoine de Vero. Les nouveaux élèves du Lycée professionnel du Finosello d’Ajaccio ont participé, dans le cadre de la semaine d’intégration, à des activités en dehors de leur établissement pour apprendre à se connaitre en s’amusant. Sur la plage du Ricanto ils ont participé à un défi sportif, une initiative, qui permet de valoriser l’intégration et de donner envie de se rapprocher.

Les nouveaux élèves du Lycée professionnel du Finosello d’Ajaccio participent dans le cadre de la semaine d’intégration à des activités en dehors de leur établissement © Radio France - Laurina Padovani

Une rentrée des classes pour le moins originale

Éteindre un incendie en ramenant un maximum d’eau dans une minuscule coupelle, les pieds attachés. Ce défi, les 24 élèves d’accompagnement de soins et de services à la personne (ASSP) du Lycée professionnel du Finosello d’Ajaccio l’ont relevé sur la plage du Ricanto. Mais surtout, à travers cette activité baptisée ‘’Finolanta’’ en clin d’œil à l’émission de télé réalité d’aventure, ils ont pu faire connaissance dans une ambiance bon enfant. ‘’C’était très amusant, assure Saveria, élève en seconde ASSP. On a eu l’occasion de rentrer en contact avec des personnes qu’on ne connaissait pas. On a pu s’exprimer devant le groupe, se concerter, s’entraider. Ça nous a permis de tisser des liens avec d’autres personnes de notre classe. Je trouve que c’est très rassurant pour la suite.’’

A travers cette activité baptisée ‘’Finolanta’’ en clin d’œil à l’émission de télé réalité d’aventure, les élèves ont pu faire connaissance dans une ambiance bon enfant © Radio France - Laurina Padovani

Une sortie organisée par les professeurs qui a été l’occasion pour eux de découvrir leur classe en ce début d’année scolaire. ‘’ Je les ai tout juste accueilli ce matin, explique Valérie Ottaviani, enseignante d’ASSP. Nous n’avions pas encore eu le temps de nous connaître. Cette expérience nous a permis de rire ensemble et de commencer le travail dans d’autres conditions. Cela me permet aussi de voir les différents profils et savoir un peu plus à qui je vais m’adresser durant cette année d’apprentissage.’’

Au-delà de l’amusement, l’objectif de cette activité est de permettre aux élèves de s’intégrer dans un nouveau groupe, de créer des liens et de trouver une cohésion. C’est tout l’intérêt de cette semaine d’intégration. Pour Ronan James, professeur de Mathématiques, l’accompagnement de ces nouveaux arrivants est primordial. ‘’Cette semaine est le moyen de développer une entraide entre les élèves. Ils connaissent un gros changement avec le passage du collège au lycée professionnel. C’est une période avec beaucoup de questions et d’incertitudes. Le but pour nous est de les mettre à l’aise et qu’ils aient envie de venir dans notre établissement.’’

Une volonté de promouvoir ‘’l’excellence’’

Cette initiative mise en place il y a trois ans est soutenue par l’Académie de Corse qui encourage la mise en valeur de l’intégration © Radio France - Laurina Padovani

Cette initiative mise en place il y a trois ans est soutenue par l’Académie de Corse qui encourage la mise en valeur de l’intégration. Selon Pierre-Antoine Nesi, proviseur du LEP Finosello, ce genre d’investissements du personnel est un moyen de valoriser l’enseignement professionnel. ‘’ Nous souhaitons accueillir ces nouveaux élèves dans les meilleures conditions. Le but est de montrer aux familles que leurs enfants entrent dans un espace dynamique, un parcours d’excellence. Ce travail est également fait en amont par les chefs d’établissements de collèges au moment de l’orientation. Cette année nous avons 21 internes en plus. Des jeunes de l’Alta Rocca, de l’extrême Sud ou encore du Taravo ont souhaité intégrer notre établissement, en premier vœux. Cela veut bien dire que _l’apprentissage professionnel peut être attractif._’’

Pour les 146 nouveaux élèves de seconde et de CAP, les activités continuent tout au long de la semaine. Ateliers de formation au secourisme, visites des sites de Capitello ou de la Parata. De quoi donner envie d’aller à l’école.

Reportage : Laurina Padovani