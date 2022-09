Rentrée scolaire en Bretagne : le manque de professeurs remplaçants inquiète le syndicat SNES-FSU

L'heure de la rentrée a sonné pour les écoliers. Près de 580.000 élèves retournent en classe entre aujourd'hui et demain en Bretagne. Manque de profs, protocole sanitaire... On fait le point dans l'académie de Rennes ce jeudi 1er septembre avec Mathieu Mahéo, co-secrétaire académique du syndicat enseignant SNES-FSU au niveau régional.

France Bleu Armorique : Comment s'annonce cette rentrée?

Mathieu Mahéo : Cette rentrée se fait sous le signe de la crise du recrutement en Bretagne. Même si l'académie est un petit peu moins touchée que d'autres académies et que depuis tout a été fait pour qu'il y ait un enseignant devant chaque classe. Nous, on a des inquiétudes sur le remplacement, sur le manque de personnel aussi administratif, le manque d'AESH pour accompagner les élèves.

France Bleu Armorique : Comment on l'explique, cette pénurie?

Mathieu Mahéo : Elle s'explique par différents phénomènes. Le principal, c'est le déclassement salarial. Un enseignant débutant commence avec 1 .617 €. Actuellement, il atteint péniblement 2. 000 € au bout de onze ans de carrière. Il y a aussi la concurrence. Il existe bien d'autres possibilités que l'enseignement quand on a un bac+5 en Bretagne.

France Bleu Armorique: Emmanuel Macron a annoncé un salaire de 2 .000 € minimum pour un prof qui débute à partir de la rentrée à 2023 et une revalorisation des salaires de 10 % pour tous les enseignants. Etes-vous êtes satisfait?

Mathieu Mahéo : Ce sont des annonces de campagne que le président de la République a réitéré la semaine dernière. Ce que l'on voit, c'est que le budget de l'Etat ne permet pas de réaliser ça pour l'année prochaine. Et on sait aussi que ce ne sera pas forcément suffisant. Il y a nécessité d'avoir une véritable revalorisation. On a une perte de salaire importante depuis depuis des années. Revaloriser le début de carrière, c'est absolument indispensable. Mais si c'est pour le plafonner ensuite pendant une dizaine d'années, ce ne sera pas suffisant non plus.

France Bleu Armorique : Autre changement en cette rentrée, le retour des maths en option et plus uniquement en spécialité...

Mathieu Mahéo : Alors là aussi, on est dans un effet d'annonce. Effectivement, les mathématiques ont été retirées par la réforme du lycée du tronc commun. Ils reviennent mais non pas dans le tronc commun, simplement sous forme d'option. Les élèves qui le souhaitent, qui ne gardent pas la spécialité mathématiques, ont donc pu demander cette option là. Mais les annonces se sont concrétisées après les conseils de classe du troisième trimestre. Donc en définitive, ça va concerner très peu d'élèves et les mathématiques ne sont pas revenus dans le tronc commun à la rentrée.

France Bleu Armorique : Le protocole sanitaire est au niveau le plus bas, c'est une bonne chose selon vous ?

Mathieu Mahéo : On est satisfait de voir que la crise sanitaire semble être derrière nous. Malgré tout, il faut rester prudent. Mais de retrouver des élèves sans masque, c'est quelque chose qui nous ramène vers une certaine forme de normalité.