Rentrée scolaire: le ministre Pap Ndiaye veut rendre la profession d'enseignant plus attractive

Une visite dans un collège centré sur le développement durable et le bien-être des élèves. Ici, les enseignants ne manquent pas à l'appel, les élèves ne sont pas dans une classe surchargée. Quand un élève de 6ème demande "pourquoi ils sont venus à Airaines pour la rentrée des classes?" la Première ministre lui répond que "c'est important d'être aussi présent dans les zones rurales".

"L'Éducation, c'est une des grandes priorités du quinquennat", déclarera plus tard Elisabeth Borne. "Il y aura des concertations sur beaucoup de sujets, sur l'attractivité du métier d'enseignant, la revalorisation de ce métier, le fait de donner plus de marges de manœuvre aux équipes pédagogiques. Et c'est vraiment une des grandes priorités du quinquennat."

Derrière les sourires, la question du manque d'attractivité de la profession d'enseignants. Et le ministre de l'Education Pap Ndiaye rappelle qu'ils "travaillent à des solutions pérennes pour améliorer l'attractivité du métier d'enseignant, dans le cadre des échanges que nous allons entamer cet automne avec la Première ministre pour revaloriser la profession d'enseignant, pour travailler aussi sur de nouvelles missions et pour susciter un élan. Parce que l'éducation, ce n'est pas à faire que de l'Etat et des pouvoirs publics. C'est aussi affaire de la nation, de l'ensemble de la communauté éducative, des parents d'élèves, du périscolaire, des élus aussi, bien sûr. Et c'est ce monde là que nous allons mobiliser autour de projets pédagogiques innovants qui seront, comme le président de la République l'a annoncé, financer à partir de 2023."

François Ruffin a interpellé le ministre de l'Education notamment sur les salaires des AESH © Radio France - Marie-Gaëtane Comte

Le député de la Somme Picardie Debout François Ruffin a interpelé en fin de visite le ministre de l'Education sur les accompagnantes d'enfants en situation de handicap (AESH) et leur salaire. "Comment on peut être dans l'Education Nationale et ne pas toucher le salaire minimum?". Le ministre lui a assuré qu'ils envisageaient de les faire travailler 35 heures en incluant la pause méridienne.