Rentrée scolaire: "le protocole sanitaire sera scrupuleusement respecté dans nos écoles" dit le maire de Tours

A Tours, la rentrée des écoliers se fera progressivement à partir du mardi 12 mai et celle des collégiens et lycéens à partir du mardi 19 mai.

Les dates de rentrée progressive dans les écoles, les collèges et les lycées de Tours semblent acquises. Le maire Christophe Bouchet les a données à France Bleu Touraine à l'issue de la visioconférence qui a eu lieu samedi 25 avril entre Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'Education Nationale, et les maires des villes de plus de 100 000 habitants. Ce sera à partir du mardi 12 mai dans les écoles et du mardi 19 mai dans le secondaire.

Les maires vont devoir "modéliser" l'accueil des élèves et faire preuve d'une grande souplesse. Est-ce que la rentrée se fera pas demi-classe, par classe entière? A Tours, cela dépendra beaucoup de la liste potentielle des élèves attendus que le DASEN (Directeur Académique des Services de l'Education Nationale) remettra au maire, normalement une semaine avant la rentrée. La ville de Tours compte 9 500 élèves. Le casse-tête c'est de savoir combien exactement d'élèves vont revenir, de nombreux parents envisageant, on le sait, de garder leur enfant à la maison. La question se pose avec plus d'acuité encore dans les quartiers prioritaires où pourtant les classes sont souvent dédoublées avec 12 élèves en CP et CE1 par exemple.

Samedi soir, le conseil scientifique a rendu ses propositions sur les conditions de réouverture des établissements scolaires. Il est favorable à ce que le principe de volontariat et de non obligation de la part des familles soit retenu. Il recommande de réduire le brassage des élèves, les établissements devront faire en sorte que les élève d'une classe ne croisent pas ceux d'une autre classe, la même chose en ce qui concerne les niveaux. Dans l'idéal, il faudrait même qu'ils déjeunent tous en classe à leur table. Le conseil scientifique laisse aux établissements le soin de réfléchir à l'application des règles de distanciation sociale. En tout cas, il ne préconise pas le port du masque obligatoire pour les écoliers mais pour les collégiens et les lycéens.

Le protocole sanitaire à respecter dans les écoles sera présenté mardi en même temps que l'ensemble du plan de déconfinement par Edouard Philippe devant l'Assemblée Nationale. "Ce protocole sanitaire sera notre matrice, dit Christophe Bouchet, notre ville devra s'y conformer, il n'y aura pas d'option possible, nous nous y préparons".