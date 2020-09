Rentrée scolaire : le renouveau de l'école privée de Saint-Thurial

Une cour d'école rénovée et en son centre une structure de jeux flambant neuve accueillent les enfants pour cette rentrée 2020 à Saint-Thurial. De quoi faire la fierté du directeur de l'école privée Saint-Joseph, Sébastien Jolivet. C'est le symbole du renouveau de l'établissement qui perdait des élèves chaque année il y a peu.

Dans cette petite commune à l'ouest de Rennes (2.000 habitants), 114 élèves vont faire leur rentrée. "Ils étaient 86 il y a cinq ans. Notre objectif c'était d'ouvrir une quatrième classe, ce qu'on a réussi après un an", explique Sébastien Jolivet. "On a poussé des montagnes à Saint-Thurial, c'est incroyable."

Le directeur de l'école, Sébastien Jolivet, dans son bureau. © Radio France - Evan Lebastard

Soizic Bedouin, présidente de l'OGEC à l'école Saint-Joseph de Saint-Thurial. Copier

Parce que l'école Saint-Joseph, ouverte en 1903, et ses trois classes était menacée de fermeture. Il a fallu la mobilisation des parents d'élèves pour lancer une grande rénovation. "Il faut imaginer que dans cette cour, il y avait un vieux préfabriqué des années 70", rappelle Soizic Bedouin, présidente de l'OGEC, l'organisme de gestion de l'école. "Ce bâtiment donnait une très mauvaise image de l'école. Quand on passait dans la rue on ne voyait que ça, et donc les parents ne s'arrêtaient pas."

Un investissement important

Le préfabriqué a été rasé et la maternelle s'est offert une extension, inaugurée à la rentrée dernière. Des investissements possibles grâce à un financement participatif. "Le réseau de l'enseignement catholique a participé, mais aussi des entreprises et des familles de Saint-Thurial", explique Soizic Bedouin. Un investissement conséquent mais nécessaire selon elle.

Une nouvelle salle de classe, bien plus confortable et spacieuse que les anciens préfabriqués. © Radio France - Evan Lebastard

"C'est un peu l'histoire du vilain petit canard", s'amuse Anne-Cécile, enseignante en CE1-CE2. "C'était tout moche et aujourd'hui c'est tout beau." Chantal est Atsem ici depuis 1984, c'est la mémoire des lieux. Elle a connu l'époque des religieuses et l'école chauffée par un poêle au fioul. Elle a vue le changement radical. "C'est à peine si on reconnaît notre école ! Je ne m'attendais pas à une telle évolution avant ma retraite."

Le directeur et les parents d'élèves réfléchissent déjà à une cinquième classe. Mais d'abord il faut terminer le jardin potager et les espaces verts, nouveau projet pour continuer d'embellir l'école.