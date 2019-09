Rentrée scolaire : les chiffres-clés dans l'Indre et le Cher

La rentrée scolaire, c'est aussi des chiffres. Dans la région, il seront plus de 455 000 élèves selon les prévisions du rectorat dont 79 733 élèves dans le Berry, scolarisés dans le public et le privé sous contrat.

Châteauroux, France

Au total dans la région Centre-Val de Loire, 455 018 écoliers, collégiens et lycéens vont faire leur rentrée dans les établissements publics et privés, selon les prévisions de l'académie Orléans-Tours. Ils devraient être 245 863 dans le 1er degré et 209 155 dans le second. Par ailleurs, 11 623 élèves en situation de handicap seront scolarisés en "milieu ordinaire". 41 489 agents dont 30 239 enseignants sont prêts à accueillir tous ces élèves.

Si on resserre l'objectif sur le Berry et dans un premier temps sur l'Indre, on note qu'ils seront 17 040 à faire leur rentrée, selon les prévisions, dans le 1er degré public et privé (sous contrat) et 15 283 dans le second degré. Dans le Cher, ils devraient être 25 889 élèves à retrouver le chemin de l'école dans les établissements publics et privés et 21 521 dans le second degré.

Cette année, l'Education Nationale met notamment l'accent sur la nécessité de mieux accueillir les élèves en situation de handicap. Dans chaque département "un service de l'école inclusive" est mis en place. Il s'agit de coordonner le travail des différents acteurs au service des enfants (près de 12 000 élèves accompagnés dans l'académie). Parmi les nouveautés, la création de cellules d'écoute départementales, avec une obligation de réponse dans les 24 heures. Pour l'Indre, ce numéro c'est le 02.38.83. 49.04