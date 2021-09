Rentrée scolaire : les confidences de Paul, élève témoin de France Bleu Normandie, en 5e

Après presque deux mois de vacances, et à l'heure de la rentrée pour Paul, aucun stress ni angoisse pour Paul, au contraire. L’adolescent a pu se familiariser en sixième avec son nouvel établissement, le collège Jean-Jaurès, "un collège très bien, avec de très bons profs, une bonne ambiance" souligne Paul qui attend cette rentrée avec impatience en CHAV, comprenez classe à horaires aménagés voix, "je fais du chant trois dans la semaine, du chant choral, de la technique vocal et au conservatoire", ce qui n'est pas pour déplaire au collégien, qui a placardé sur les murs de sa chambre, des affiches des Beatles ou de Bohemian Rhapsody de Queen.

Pas du tout d'angoisse, ni de peur. Je vais retrouver les gens que je connais, les cours - Paul

Toujours passionné par l'histoire et la géographie, Paul étudie deux langues, anglais en LV1 et allemand en LV2, "my name is Paul, I'm 12 years old" tente-t-il. Il découvrira aujourd'hui son emploi du temps, "l'année dernière, je commençais presque tous les jours à 8h00 et finissais à 17h00" détaille-t-il, de longues journées fatigantes :

Le week-end souvent je dors - Paul

Nouvelle rentrée masquée

En cours, le port du masque est obligatoire et à la fin de l'année précédente, les élèves ont eu le droit de l'enlever dans la cour et bien sûr à la cantine. L'adolescent le reconnaît, "c'est dur en été, quand il fait chaud". Comme il a douze ans, Paul est vacciné, "s'il y a toujours le Covid, il faut mieux faire ça que rien faire et l'attraper" explique-t-il. Un protocole sanitaire avec gestes barrières est bien évidemment mis en place au collège, dans le cour, on demande par exemple aux élèves d’être éloignés les uns des autres : "On nous le demande, mais avec 750 élèves, c'est compliqué !"

Cheveux longs, idées courtes ?

C'est un des sujets de discussion à la maison, la coiffure de Paul. L'adolescent a désormais les cheveux longs "Au début mon père disait c'est bien et maintenant, il dit qu'il faut les couper" raconte Paul, qui aime bien son nouveau look, agrémenté pour la rentrée par un "tee-shirt, sweat et pantalon".

Paul n'a pas à se faire de cheveux, le coiffeur, ce n'est pas pour tout de suite, ses parents n'ont pas réussi à obtenir un rendez-vous cette semaine. Peut-être la semaine prochaine, mais "pour couper les pointes !" dit l'adolescent. Ses parents sont prévenus.