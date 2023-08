Rentrée scolaire : les inquiétudes d'une professeure de lycée à Avignon

Les dates des épreuves de spécialités du baccalauréat auront désormais lieu en juin et non plus en mars

On ne peut pas dire que cette rentrée 2023 soit très sereine pour Salima Ouannai. La professeure en Sciences économiques et sociales au lycée Aubanel d'Avignon salue le décalage des épreuves de spécialités du baccalauréat en juin mais se pose d'autres questions. "On se dit "enfin" parce que le gouvernement n'avait pas le choix. Le troisième trimestre a été un désastre donc on ne va pas remercier le ministre non plus. Ensuite je me demande pourquoi il n'y a pas eu d'anticipation des problèmes liés à ce report des dates", souligne Salima Ouannai.

"C'est un grand flou cette rentrée. Je suis un peu stressée. Il va falloir repenser les programmes mais cela n'a pas été fait. Dans ma matière, sur 11 items nous devions en traiter sept jusqu'au mois de mars. Donc c'était la course effréné et ensuite on entrainait les élèves au grand oral. Aujourd'hui, je me demande si les élèves seront interrogés sur le programme en intégralité et si c'est le cas, à quel moment nous aurons du temps pour préparer le grand oral", ajoute la professeure.