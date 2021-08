Rentrée scolaire : les nouveautés dans les lycées franciliens

La rentrée scolaire, ce jeudi 2 septembre, se fera encore sous le signe du Covid. Les collectivités tentent tant bien que mal de rassurer parents et élèves avec les moyens qu'elles ont. Exemple dans les 461 lycées publics franciliens qui s'apprêtent à accueillir près de 526.000 jeunes.

Lutte contre le Covid-19

La région a décidé de miser sur des capteurs de CO2. Ils permettent d'évaluer la qualité de l'air et donc de déterminer quand il faudra aérer une salle. Ils sont déjà installés dans tous les lycées publics du territoire, mais attention pas dans chaque pièce ! Le conseil régional a décidé d'équiper d'abord les cantines, puis d'ici la Toussaint, ce sera au tour des gymnases et des salles des professeurs.

La collectivité va aussi prendre en charge financièrement les purificateurs d'air, à la demande des lycées qui souhaitent en être équipés. Pour le moment 200 établissements se sont manifestés pour une commande totale de 1.000 purificateurs. La région proposera aussi d'ici cet automne une aide financière pour soutenir les mairies qui souhaitent en acheter pour leurs écoles et leurs crèches.

En ce qui concerne la vaccination, des navettes en bus, seront mises à disposition si besoin, notamment dans les zones les plus rurales et grande banlieue, pour transporter les élèves volontaires vers les centres de vaccination. Enfin côté RH, la région va reconduire les 500 agents contractuels recrutés l'an dernier, pour remplacer les titulaires toujours considérés comme vulnérables face au virus.

Sécurité dans les lycées

Pour assurer la sécurité dans les établissements et aux abords, le conseil régional a décidé de doubler les effectifs de ses brigades d'intervention et de sécurité, déployées depuis avril 2019. Elles passeront de 25 à 50 agents au total, pour former 10 brigades au total, chargées d'intervenir dans les lycées à la demande du proviseur, en cas de tensions.

Décrochage scolaire

La région annonce une nouveauté : elle va faire appel à des enseignants à la retraite pour faire de l'aide aux devoirs auprès des jeunes en difficulté scolaire. Ils seront payés 25 euros de l'heure. Ce dispositif sera expérimenté dès la rentrée dans une vingtaine de lycées et il a vocation à se généraliser à tous les établissements d'ici un an, assure Valérie Pécresse. La présidente du conseil régionale annonce également l'organisation des "assises sur le décrochage scolaire" à l'automne et la création d'une "future agnce régionale de l'orientation".