Rentrée scolaire : les principaux changements dans les écoles rochelaises

L'ambiance était très détente en ce jeudi 1er septembre, jour de rentrée dans les 40 écoles rochelaises (Charente-Maritime) comme partout en France. Pour la première fois depuis un moment (à cause du mauvais élève Covid), les parents ont pu entrer dans l'école de leur enfant, sans porter de masque. Pour autant, le contexte actuel, plutôt morose, a forcément déteint sur cette rentrée. A La Rochelle par exemple, la mairie n'a eu d'autre choix que d'augmenter légèrement les tarifs de la cantine. Pour mieux supporter les épisodes de fortes chaleurs, des travaux de rénovation se poursuivent.

Pour afficher ce contenu Facebook, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Le tarif des cantines en hausse de 5%

Bien sûr, tout a augmenté ces derniers temps et cela se répercute sur les restaurants scolaires. Ainsi, après trois ans sans bouger (depuis 2019), les tarifs de la cantine augmentent à La Rochelle, de 5%. "Certaines denrées sont en hausse de 30%, on ne pouvait pas faire autrement", regrette Mathilde Roussel, adjointe à la mairie en charge du dossier. Qui tient à préciser : "Cette hausse ne concerne pas les 526 familles les plus modestes. Pour elles, le prix reste de dix centimes par jour et par repas."

A La Rochelle, quatre classes ont dû ouvrir en cette rentrée pour absorber les nouveaux arrivants. © Radio France - Lise Dussaut

La Ville a aussi multiplié le nombre de tranches - le tarif des cantines est calculé selon les revenus de chacun -, pour tenter d'être le plus solidaire possible. Pour les parents les plus aisés, l'augmentation est de 30 centimes, "de 4,90 euros à 5,20 euros" développe l'élue. Très concrètement, la collectivité prend en charge plus de 90% du tarif des repas pour les familles les plus modestes, plus de 50% pour les plus aisées.

Limiter les fortes chaleurs dans les établissements

La Ville investit aussi pour rénover ses bâtiments scolaires, avec une enveloppe annuelle de deux millions et demi d'euros. "Bien sûr, vu l'été que l'on vient de passer, il va falloir accélérer la rénovation énergétique, concède l'élu chargé du patrimoine municipal et des travaux. Mais cette politique est engagée depuis 2014". En cette rentrée, l'adjoint a demandé à ses équipes de hiérarchiser les écoles selon leurs besoins.

Et même en cette rentrée, un 1er septembre à 9h, il faisait chaud dans certaines écoles. Pour son traditionnel petit tour de rentrée, le maire l'a constaté dans la première classe visitée à Massiou, établissement situé en centre-ville. A l'intérieur de la pièce, une atmosphère lourde. L'enseignante interpelle l'édile sobrement : "Il fait chaud..."

Repeindre les toits en blanc permet de gagner six degrés

Il existe plusieurs leviers pour tenter de limiter la chaleur. Une meilleure isolation des bâtiments, au niveau des fenêtres, en les remplaçant par du double voir triple vitrage. Il est possible de mettre des stores - cela n'est pas encore le cas partout. Ensuite sur les toits plats, installer des panneaux solaires quand c'est possible mais surtout, les repeindre en blanc, avec une peinture spécifique qui réfléchit les rayons du soleil et limite la surchauffe. Simple mais efficace : "Cela permet de gagner six degrés dans les locaux" se félicite l'élu. La Ville a aussi décidé d'équiper ses 270 classes d'un ventilateur, tous reçus dans l'été.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Quatre classes ouvertes à La Rochelle

Enfin, exception rochelaise, il a fallu ouvrir au moins quatre classes en cette rentrée, pour absorber les nouveaux arrivants. Depuis le Covid (encore lui), des familles issues des grandes villes (Paris, Nantes, Bordeaux) viennent s'installer à La Rochelle. A contrario, les deux Charentes perdent des élèves. Cette année ils sont 151 000, c'est 440 de moins que l'an passée en Charente-Maritime, 340 en Charente.

Ecoutez ces enfants rochelais heureux ou bougons pour la rentrée Copier