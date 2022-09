VIDÉO - Pap Ndiaye sur France Bleu Occitanie : "Les professeurs souffrent d'une autorité émoussée"

Au lendemain de la rentrée scolaire, le ministre de l'Éducation nationale, Pap Ndiaye, était ce vendredi matin dans les studios de France Bleu Occitanie, avant une journée marathon à Toulouse et dans ses alentours.

Douze millions d'élèves ont fait leur rentrée scolaire jeudi, sur fond de pénurie d'enseignants. Des "difficultés de recrutement", que reconnait le ministre de l'Éducation nationale, Pap Ndiaye, invité de France Bleu Occitanie ce vendredi matin.

Si des enseignants contractuels ont été embauchés, si les académies ont fait appel à des listes complémentaires, la situation n'est pas optimale. Car le métier d'enseignant traverse une crise profonde de vocation, à laquelle l'ancien historien est très attentif. "Le salaire compte mais ce n'est pas le seul élément", a-t-il reconnu. "Les conditions de travail" sont un point important, à améliorer. Et puis, a admis le ministre, il faut une "forme de revalorisation morale :

"Les professeurs souffrent souvent d'une autorité qui s'est émoussée, d'un prestige aussi." - Pap Ndiaye

Répondant à la présidente de la Région Occitanie, Carole Delga, farouchement opposée à Parcoursup, Pap Ndiaye a indiqué que le dispostif sera maintenu, mais que "des améliorations seront apportées, notamment sur la transparence et les orientations".

Enfin à propos de l'IEF (instruction en famille), le ministre a rappelé que "l'école à la maison est possible avec des critères qui doivent être respectés : la règle c'est l'école obligatoire dès trois ans."

Le nouveau ministre de l'Éducation nationale a choisi de ne pas passer en "coup de vent" à Toulouse, et de "prendre le temps" car la ville est un théâtre d'expérimentations intéressantes pour Pap Ndiaye qui vient donc en Haute-Garonne pour "prendre le pouls" de cette rentrée.

Jeudi soir, il a inauguré le groupe scolaire Jules-Géraud-Saliège, au nord de la ville, quartier Lalande. En sortant des studios de France Bleu Occitanie ce vendredi matin , le ministre est allé à l'école Daniel-Faucher au Mirail avant de prendre la direction en milieu de matinée du quartier Saint-Michel et du collège Émile-Zola puis du lycée des métiers de l’hôtellerie et du tourisme d’Occitanie, près du Zénith. Le ministre de l'Éducation terminera sa visite en sortant de Toulouse, direction le Lauragais et le village de Villenouvelle, dont il verra l'école vers 15h30, puis retour dans l'agglomération toulousaine, dans une école de Balma avant une école de Blagnac en toute fin de journée.