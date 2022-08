Rentrée scolaire : les syndicats dénoncent le manque de professeurs remplaçants dans les Pyrénées-Orientales

"C'est couru d'avance", selon les syndicats enseignants des Pyrénées-Orientales : plusieurs milliers d'écoliers pourraient se retrouver sans professeur au cours de l'année scolaire, faute de remplaçants en nombre suffisant. L'an dernier, des records avaient déjà été battus : "Pendant l'hiver, nous avons atteint un pic avec plus de 250 enseignants non remplacés, et entre 6.000 et 7.000 élèves concernés", se désole Jérôme Guy, le co-secrétaire département du SnuiPP.

Selon les syndicats, il n'y a aucune raison de penser que la situation sera meilleure cette année. "Cette année, nous partons dès la rentrée avec un défaut de 20 personnels, qui ont été affectés à des remplacements à l'année", indique Nadia Alram, présidente du syndicat SE-Unsa 66. Ils ne seront donc pas disponibles cet hiver lorsqu'il faudra assurer des remplacements de courte durée.

"On ne devrait pas avoir à répartir les élèves quand les professeurs sont absents."

Les syndicats savent déjà qu'il faudra composer avec l'exaspération des parents d'élèves. "Ils ont raison d'être en colère, quand leur enfant se retrouve sans professeur pendant une ou deux semaines", reconnait le SnuiPP. "Le problème, c'est qu'ils déchargent parfois cette colère sur les directeurs ou les enseignants".

Quand un enseignant n'est pas remplacé, c'est toute l'école qui est affectée. Car les enfants sont souvent accueillis dans les autres classes. "On ne peut pas accepter d'avoir 5 à 8 élèves, au fond de la classe, qui perdent leur journée, s'ennuient, et donc font du bruit et se font gronder. On ne devrait pas avoir à répartir les élèves quand les professeurs sont absents", clame Nadia Alram.

"La gestion de cette rentrée prouve un certain amateurisme."

Invité de France Bleu Roussillon ce mardi matin, le co-secrétaire du syndicat Sud Education dans les Pyrénées-Orientales ne mâche pas ses mots. "On navigue à vue, avec un certain amateurisme", déclare Christopher Pereira, professeur d'histoire-géographie au collège Madame de Sévigné à Perpignan. "En cinq ans sous Jean-Michel Blanquer, il y a eu 7.900 suppressions de postes dans le second degré. Donc on pouvait s'attendre à ce qu'il manque des enseignants."

Le syndicat Sud Education dénonce également le recours aux contractuels dans les Pyrénées-Orientales. "Ce sera le cas dans le premier degré et c'est assez exceptionnel", confirme Christopher Pereira. Ces professeurs n'ayant reçu qu'une courte formation devront, selon le co-secrétaire du syndicat, "s'improviser professeurs" devant une classe.