Rentrée scolaire : les trois scénarios envisagés par l'Académie de Normandie

La rentrée scolaire du 1er septembre est obligatoire et en présentiel. Les 600 000 élèves normands devront donc être en classe. Mais l'Académie de Normandie envisage deux autres scénarios si la situation sanitaire liée au coronavirus se dégrade.

Des cours à distance

Le premier serait un format de cours hybrides, en partie en présentiel, et l'autre à distance. "Il pourrait y avoir des groupes plus petits dans les écoles, collèges et lycées, seulement si l'épidémie devenait beaucoup plus grave dans l'un de nos départements", indique Christine Gavini-Chevet, rectrice de l'Académie.

Autre scénario possible : la fermeture de classes ou d'établissements, pour une durée de quinze jours maximum, uniquement si un ou plusieurs cas avérés de coronavirus y sont détectés. Dans ce cas, les cours seraient assurés à distance, de la même manière que pendant le confinement.

Dans les deux cas, la décision sera prise en concertation entre l'Académie, la préfecture et l'ARS.

Assurer la continuité pédagogique

Le rectorat, avec les collectivités, mettra alors à disposition des lieux où l'élève pourra travailler en journée. "C'était déjà le cas en mai-juin, les élèves pouvaient être accueillis dans d'autres lieux que l'école où ils pouvaient être encadrés par des surveillants", explique la rectrice.

L'autre défi de la rentrée est la lutte contre le décrochage scolaire. En juin, 2% des élèves de primaire et 4% de ceux du secondaire ont décroché en Normandie.

"Nous faisons une opération commando pour aller chercher ces élèves et faire en sorte qu'ils reviennent à l'école, motivés si possible", assure Christine Gavini-Chevet.

Les dispositifs comme "Devoirs Faits", pour aider gratuitement les élèves volontaires à faire leurs devoirs, sont d'ailleurs renforcés, jusqu'à décembre. Chaque élève bénéficie de 3 heures par semaine d'aides pour tous les niveaux, et 4 heures pour les élèves de 6ème.