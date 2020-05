Rentrée scolaire : « on n’a pas le droit de toucher les copains » regrettent les petits Nordistes

Après deux mois de confinement forcé, les élèves de grande section de maternelle, CP et CM2 étaient invités à reprendre l’école ce mardi, mais uniquement sur la base du volontariat. Au sein du regroupement pédagogique de Berlencourt-le-Caroy, au Sud d’Arras, ces trois niveaux représentent en temps normal une centaine d’élèves. Seuls 31 étaient présents ce mardi matin.

Précautions sanitaires inédites

« Nous avions organisé un sondage le week-end du 1er mai » raconte la directrice Agnès Tilliez. « Certains parents attendent de voir, et ont encore des réserves ». Pourtant, de nombreuses mesures de précaution ont été mises en place : un fléchage dans les couloirs, des tables individuelles espacées dans les classes, du matériel désinfecté deux fois par jour, des pastilles colorées au sol dans la cour de récréation.

« L’école a su nous rassurer » se félicite Elodie, maman du petit Enzo qui reprend en CP. « A la cantine aussi, ils seront bien espacés les uns des autres, je suis rassurée ». Idem pour Angélique, maman de Laura, en CM2 : « nous reprenons le travail aujourd’hui, il faut que les enfants retournent à l’école eux aussi ».

Plus de "touche-touche" à la récré

Des élèves pour la plupart ravis de ce retour. « J’avais envie de voir mes copines » se réjouit Laura. « Mais on va pas pouvoir se rapprocher, on ne jouera plus à touche-touche, et on va juste parler ». Charles, 5 ans, a lui aussi retenu la leçon : « pas plus d’un mètre et on se lave les mains ».

Mais ces nouvelles conditions sanitaires ont évidemment une influence sur le contenu de la classe. « Nous allons prendre le temps d’expliquer aux élèves le nouveau fonctionnement, de leur demander comment ils ont vécu le confinement » détaille Patricia Binsse l’une des enseignantes. « Ensuite, nous verrons ce que l’on peut faire, rattraper ; mais il n’y aura pas de miracle, ce sera essentiellement des révisions ».

La prochaine étape ce sera dans deux semaines, le 25 mai, avec la reprise des autres niveaux.