Rentrée scolaire : "Nous avons tous nos professeurs" en Isère assure la directrice académique

Quelque douze millions d'élèves reprennent les cours ce jeudi 1er septembre, dont 600.000 dans l'académie de Grenoble. Et tous ont un enseignant assure l'Education nationale. "Nous avons tous nos professeurs face aux classes" garantit la directrice académique (DASEN) de l'Isère, Viviane Henry, invitée de France Bleu Isère.

France Bleu Isère : Une question simple d'abord : y a-t-il ce matin un professeur devant chaque élève ?

Viviane Henry : Permettez-moi tout d'abord de souhaiter une excellente rentrée aux élèves, personnels et parents, puisque c'est un moment important pour tout le monde. Nous l'avons préparée et elle n'a pas de conditions plus difficiles que les années précédentes. Je vais parler plus particulièrement du premier degré où nous avons évidemment tous nos professeurs face aux classes.

Alors il peut y avoir ponctuellement une absence aujourd'hui parce qu'un professeur peut être malade au dernier moment. Mais nous avons un peu moins de 7.000 enseignants sur le département dans le premier degré et nous avons moins de 50 contractuels, dont dix seulement sont nouveaux. Nous avons des personnels qui ont déjà pratiqué et nous avons eu un concours qui a donné des résultats, qui a permis à des jeunes de commencer ce métier. Ils seront titularisés plus tard donc nous sommes sereins. En tout cas, tout est fait pour que les choses se passent bien. La rentrée, c'est important.

Selon les syndicats, il manquait encore la semaine dernière 330 équivalents temps plein de professeurs dans l'académie de Grenoble et douze CPE. Vous les avez trouvé donc ces personnels ?

Alors là, vous évoquez l'académie de Grenoble et le second degré. Madame la rectrice a détaillé hier la cellule de rentrée qui est à pied d'œuvre, qui a travaillé tout le mois de juillet et depuis le 15 août. Les choses se font de la même manière pour recruter des personnels afin que chaque enfant ait l'enseignement qui lui est dû. L'académie s'est mise en ordre de marche pour que la rentrée se passe bien.

Des tensions, il y en a eu aussi pour trouver des chauffeurs de bus, notamment pour les transports scolaires. Est-ce qu'en Isère, il y aura bien du ramassage scolaire partout ?

Oui, bien sûr. Le transport scolaire est la compétence de la Région. Mais nous travaillons actuellement activement en partenariat pour que là aussi, tout se passe bien et que les enfants puissent être transportés. La région a recruté des chauffeurs, donc là aussi les choses devraient bien se passer.

Rentrée positive donc, rentrée sans masque aussi pour la première fois depuis deux ans. J'imagine que ça vous fait du bien et ça fait du bien au personnel et aux enfants ?

Oui, c'est un très grand point de satisfaction parce que nous avons été très impactés et donc c'est une forme de liberté que d'avoir le niveau de protocole sanitaire le plus bas. Donc les élèves peuvent se déplacer comme ils l'entendent, ils n'ont pas de masque. Bien sûr que les gestes barrières doivent rester.

Il n'y a pas de restriction sur l'éducation physique et sportive. Et d'ailleurs, ça a été dit sur votre antenne, on va renforcer cette discipline cette année, à travers les 30 minutes de sport par jour dans le premier degré. C'est extrêmement important, mobilisateur et on s'y attache. Le département était déjà bien à la pointe depuis deux ans là-dessus puisqu'on l'avait déjà lancé à titre expérimental.