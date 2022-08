Rentrée scolaire : "Nous devons faire avec la situation qui est tendue", explique le ministre de l'Éducation

"Ça n'est pas une situation optimale", admet Pap Ndiaye au sujet du recrutement de nouveaux contractuels pour l'année scolaire 2022/2023, formés en seulement quatre jours. Invité du JT de France 2, le ministre de l'Éducation nationale explique les "difficultés de recrutement" et estime devoir "faire avec la situation qui est tendue, faire au mieux".

Y aura-t-il "un professeur devant chaque classe", comme l'avait promis le ministre début juillet ? "Nos projections nous rendent assez confiants pour la rentrée", répond Pap Ndiaye. "Nous scolarisons plus de 12 millions d'enfants. Ici et là, il peut manquer un enseignant pour une raison ou pour une autre. Mais la rentrée s'annonce dans des conditions assez similaires à celles de l'année dernière." Dans le détail, le ministre précise qu'il manque 1% d’enseignants dans le primaire, 8% dans le secondaire et affirme que toutes les disciplines ne sont pas concernées.

Également interrogé sur la pénurie de chauffeurs scolaires, Pap Ndiaye précise que la question du transport scolaire ne dépend pas de l'État mais des régions mais que ses équipes sont très mobilisées : "Nous sommes confiants pour la rentrée, tout en n'excluant pas des difficultés ponctuelles".