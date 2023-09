Rentrée scolaire : "On a fait le plein au concours de recrutement des professeurs des écoles"

C'est la rentrée scolaire ce lundi. Près de 95.000 élèves prennent le chemin de l'éccole, du collège et du lycée dans la Somme. France Bleu Picardie a installé son studio à l'école Louise de la Moissonnière à Salouël, de 6 heures à 9 heures, pour vous faire vivre cette rentrée aux côtés des familles et des enseignants.

"C'est une rentrée extrêmement satisfaisante puisque dans le premier degré on a fait le plein au concours de recrutement des professeurs des écoles", assure Pierre Moya, le recteur de l'académie d'Amiens ce lundi matin sur France Bleu Picardie. Dans les collèges et les lycées, "90% des contractuels qui enseignaient l'an dernier ont été reconduits. Nous n'avons recruté que 10% de contractuels en plus", a-t-il précisé ajoutant que les contractuels ne représentent qu'une petite partie des enseignants du second degrés.

Dans les lycées professionnels, il manquait cinq professeurs dans la Somme la semaine dernière si l'on se réfère à la petite annonce publiée par Pôle emploi. "On a quatre postes sur cinq qui ont été pourvus", a souligné Pierre Moya, le recteur de l'académie d'Amiens.

La filière professionnelle a du mal à attirer les enseignants. Mais le recteur insiste sur la rémunération en hausse de plus de 5% cette année. "Cette augmentation concene les enseignants titulaires et contractuels, a insisté le recteur.

La réforme des lycées professionnels

"On ne sait pas encore quelles filières seront transformées", a déclaré Pierre Moya sur France Bleu Picardie, "On va regarder établissement par établissement quelles sont les filières qui insèrent, parce que l'objectif de la réforme, c'est que les jeunes élèves du lycée professionnel trouvent un emploi ou une poursuite d'études".

Mais la réforme de la filière professionnelle c'est d'autres mesures : *"C'est par exemple le dispositif Ambition emploi pour permettre aux jeunes qui n'ont pas de formation, qui n'ont pas de suite d'études, qui n'ont pas d'emploi, d'être accompagnés. C'est le bureau des entreprises qui s'installe officiellement cette année et dès cette semaine, pour faciliter entre les jeunes et le monde professionnel",*a insisté le recteur de l'académie d'Amiens.

Le remplacement de courte durée

Une des nouveautés de cette rentrée pour les enseignants, c'est le remplacement de courte durée, autrement dit inférieur à 15 jours. Les enseignants volontaires touchent une rémunération incitative : 1 250 € bruts pour un forfait de 18 heures, soit 69 € bruts de l'heure.

Dans la Somme, les enseignants seront ils nombreux à accepter de faire des remplacements de courte durée ? "Les enseignants attendent d'avoir leur emploi du temps pour voir sur quels créneaux ils vont être disponibles pour pouvoir être ou mettre en place ces remplacements de courte durée et au pied levé. Attention, on les prévient relativement en avance. Les créneaux sont des créneaux qu'ils proposent, non pas qu'on leur impose. Donc tout cela se fait en lien étroit avec les chefs d'établissement que j'ai réunis la semaine dernière et qui sont assez confiants quant à la capacité à accepter ces missions", a martelé Pierre Moya.