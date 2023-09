Rentrée scolaire : ouverture de quatre classes supplémentaires à Laval, Château-Gontier et Bierné-les-Villages

Denis Waleckx, directeur académique de la Mayenne, a indiqué que sept classes dans le 1er degré allaient ouvrir, 4 de plus que prévu en mars dernier. Ce sont les ajustements de la rentrée scolaire. Ces ouvertures supplémentaires concernent les écoles Thévalles et Louis-Perrault à Laval, Jean-de-la-Fontaine à Château-Gontier-sur-Mayenne et Marcel-Aymé à Bierné-les-Villages. Dix-neuf classes vont, elles, en revanche, fermer.

En moyenne, il y a cette année moins d'élèves par classe que les années précédentes : 20,9. Il y a 8 ans, c'était plus de 23 enfants par classe en moyenne. 44 postes d'AESH de plus ont été pourvus dans le département, ce sont les personnels chargés de l'accompagnement des élèves en situation de handicap, un chiffre correct estime Denis Waleckx.