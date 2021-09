Rentrée : des transports scolaires supprimés dans le Bas-Rhin faute de chauffeur, 2000 élèves concernés

La rentrée scolaire s'annonce perturbée côté transports ce jeudi dans le nord de l'Alsace. L'entreprise Keolis en charge du transport scolaire dans le secteur fait face à une pénurie de conducteurs de bus. Il en manque une soixantaine d'après la direction.

2000 élèves concernés

Selon la Région Grand Est, sur les quelques 30 000 élèves transportés chaque jour dans le département du Bas-Rhin, environ 2000 enfants se retrouvent avec des horaires modifiés voire même pas de bus du tout.

Une maman d'élève résidant à Rittershoffen témoigne sur France Bleu Alsace "on a appris la nouvelle par texto seulement mardi soir! Ma fille qui entre en Première n'a pas de bus du tout. La Région aurait pu nous prévenir avant", déplore-t-elle. La Région assure prendre le dossier très au sérieux avec une réunion de crise encore mercredi soir. "Nous mettons tout en oeuvre pour trouver des solutions. Le département du Bas-Rhin est l'un des plus peuplés de France, on doit pouvoir trouver des conducteurs de bus", explique David Valence en charge de la commission transports et déplacements.

La Région lance un appel aux conducteurs retraités

L'entreprise Keolis estime que la situation est tendue chaque année mais en raison de la crise du covid des conducteurs ont pu se tourner vers le transport de marchandise plutôt que vers le transport de personne. Keolis et la Région lancent un appel aux conducteurs de bus qui viennent de prendre leur retraite pour venir prêter main forte les semaines à venir.