Rentrée scolaire : Pas de fermeture de classe à cause du Covid en Sarthe

"Il n'y a pas eu de cas positifs dans les écoles, les collèges et les lycées de la Sarthe" note Mathias Bouvier avec satisfaction. Le nouveau directeur académique des services de l'Éducation nationale de la Sarthe, fraichement débarqué du Calvados, faisait lui aussi sa rentrée scolaire. Une reprise des cours une nouvelle fois impactée par la crise sanitaire. Jean Michel Blanquer, le ministre de l'Education nationale a évoqué "une rentrée normale". Ce qui fait bondir les syndicats d'enseignants car si tous les élèves du primaire à la fac retrouvent leurs salles de cours, ils pourraient vite retourner à la maison. En primaire, dès qu'un élève est testé positif, c'est la classe entière qui est fermée. Dans les collèges et les lycées, tous les élèves non vaccinés seront priés de rester chez eux pendant une semaine.

Pour les cours à la maison, c'est à chaque établissement de s'organiser en fonction du nombre d'élèves impactés - Mathias Bouvier, directeur départemental des services de l'éducation nationale

Mais comment vont s'organiser les cours à distance ? Cours en visio ou envoi par mail ? La réponse de Mathias Bouvier est plutôt évasive. " C'est aux chefs d'établissement de s'organiser. Nous avons déjà expérimenté ces enseignements à distance depuis plus d'un an. Je fais confiance aux directeurs et aux enseignants pour ajuster au mieux le projet pédagogique par rapport aux nombres d'élèves impactés". Voilà qui ne devrait pas rassurer les professeurs . Laurent Blancs, prof d'histoire-géo au Lycée Montesquieu au Mans et secrétaire départemental du SNES évoquait mercredi matin sur France Bleu Maine " une improvisation totale" de la part du ministère de l'Education nationale. " Ce n'est pas aux enseignants de contrôler le passe-sanitaire des élèves, alors qui le fera ?"

Pour les voyages scolaires, la situation des élèves qui ne sont pas en âge d'être vaccinés sera examinée au cas par cas selon Mathias Bouvier © Radio France - Charles Deyrieux

Pas besoin de passe sanitaire pour aller à la bibliothèque ou à la piscine si la classe a réservé un créneau

Autre cas de figure : les élèves de 6e et de 5e qui n'ont pas encore 12 ans et qui donc ne peuvent pas être vaccinés. Seront-ils de fait privés de sorties scolaires ? "Alors pas du tout" répond du tac au tac Mathias Bouvier. " Pour les visites en médiathèque ou dans les musées, le passe sanitaire n'est pas exigé si ce sont des créneaux dédiés, autrement dit réservés à l'accueil de classes entières". Même chose pour les cours de sport, à la piscine par exemple. " Nous avons examiné l'ensemble des situations dans le département et nous allons trouver pour chaque école, pour chaque établissement, une solution" affirme le directeur académique. Reste la question des voyages scolaires. " Pour les élèves en âge d'être vaccinés, il faudra évidemment qu'ils présentent un passe sanitaire valide. Pour les autres, nous examinerons les situations au cas par cas en fonction des sorties pédagogiques". Beaucoup de question sans réponse donc pour le moment, même si Mathias Bouvier le répète " L'enjeu pour nous est qu'il n'y ait aucun caractère discriminant au projet pédagogique conduit et que personne ne soit laissé au bord du chemin". L'objectif est d'éviter de créer une école à deux vitesses entre les élèves vaccinés et les autres mais aussi un sentiment d'injustice pour des élèves condamnés à rester chez eux pendant que leurs camarades profiteront d'une classe de mer ou de neige.