Rentrée scolaire pour 350 élèves dans une double école ultra moderne à Saint-Cyr-sur-Loire

A Saint-Cyr-sur-Loire, il y avait quatre écoles très anciennes à la rentrée dernière, l'école République, Jean Moulin, Honoré de Balzac et Anatole France. Désormais, elles ne sont plus que deux et les élèves sont regroupés dans un bâtiment à l'architecture contemporaine construit en pleine ville.

Indre-et-Loire, France

350 élèves vont faire leur rentrée ce lundi matin à Saint-Cyr-sur-Loire dans le tout nouvel établissement scolaire Honoré de Balzac et Anatole France. Deux écoles dans un même ensemble construit en 15 mois en plein centre-ville au milieu de l'ancien parc de Montjoie. Le bâtiment s'étend sur 3250 m2. Son architecture est résolument moderne, elle allie tous les matériaux d'aujourd'hui, le bois, l'aluminium, et le verre, et le toit est végétalisé. Ce sont des écoles "2.0" entièrement connectées.

Une cantine intégrée à l'école et des toilettes spacieuses

350 petits Saint Cyriens vont donc faire leur rentrée dans un univers complètement différent de leurs anciennes écoles qui étaient vétustes et dépassées. Ils en ont eu un avant-goût lors de la journée portes ouvertes organisée samedi. Inès qui était jusqu'ici scolarisée dans la vieille école République n'en revient toujours pas. Pour elle, en comparaison, ici c'est le paradis.

C'est chouette, c'est grand, çà change de la vieille école. Là-bas, il n'y avait que trois toilettes dans chaque truc! -Inès, CM1

Autre révolution, la cantine scolaire se trouve dans l'école, pour l'élémentaire comme pour la maternelle ce qui ravit les enfants et les parents.

L'école République, ils devaient traverser la route pour aller à la cantine de Jean Moulin, mais là tout est réuni, çà va les changer. En plus, la cantine des petits est hyper moderne, celle des grands c'est un self, ils vont apprendre à se servir avant d'aller en collège -Honorine, maman d'élève

La cantine des tout petits à la maternelle Honoré de Balzac © Radio France - Denis Guey

Une école 2.0 entièrement connectée

L'école élémentaire Anatole France compte 8 classes et la maternelle Honoré de Balzac 5. Elles sont toutes connectées se réjouit Sarah Bettega, la directrice d'Anatole France, même si elle aura un petit pincement au cœur ce matin pour les vieux locaux qu'elle va quitter.

La maternelle a une classe mobile avec des tablettes et l'élémentaire une classe mobile avec des ordinateurs portables. Tout est prêt -Sarah Bettega, directrice de l'école Anatole France

Il ne manque plus que la cloche sonne. Marissa qui va entrer en CP n'attend que çà :"on va rentrer à l'école, na, na ,na! Et c'est la plus belle des écoles!"

Françoise Baillereau, adjointe au maire chargée de l'éducation, ajoute qu'il y a aussi un gymnase dans l'enceinte du bâtiment. Il servira aux élèves des deux écoles et aussi aux associations locales. Les travaux de cette double école ont coûté 10 millions d'euros pour 15 mois de chantier.