Rentrée scolaire : pour certains élèves du collège Paul Langevin à Elne, le masque "ça gêne et ça gratte"

C'est le nouvel accessoire de la rentrée marquée par la crise sanitaire : tous les élèves du collège Paul Langevin à Elne sont arrivés masqués ce mardi matin. Ils étaient 280 en classe de 6è à reprendre le chemin de l'école, avant la reprise ce mercredi matin des 5è, 4è et 3è. À leur arrivée, tous les élèves ont dû passer leurs mains au gel hydroalcoolique. Désormais, il n'y a plus de table de deux dans les salles de classe, chaque table est séparée de l'autre pour respecter au mieux la distanciation sociale.

Se protéger, "parce que c'est grave"

Au programme de cette première journée pour les 6è du collège Paul Langevin : visite de l'établissement, rencontre avec les professeurs principaux mais surtout rappel des règles sanitaires. "On avait un petit diaporama à leur passer pour montrer comment faire pour se laver les mains, les règles avec le port du masque, le gel hydroalcoolique", explique Gaëlle Bonavent, enseignante en mathématiques et professeure principale de la 6è2.

"On essaye de rassurer au maximum les élèves."

Gaëlle Bonavent, enseignante en mathématiques au collège Paul Langevin à Elne.

Quand retentit la première sonnerie, les élèves se dispersent dans la cour de récréation. Au vu du nombre d'élèves, il n'a pas été possible de mettre en place deux horaires pour la récréation. "On mise surtout le lavage des mains et le port du masque. Nous avons une dizaine de surveillants qui vont surveiller que les élèves ne se brassent pas trop, qu'il n'y ait pas trop de monde dans les endroits confinés comme les toilettes", détaille Patricia Vergara, conseillère principale d'éducation et responsable des 6e au collège Paul Langevin.

Les affiches pour rappeler le port du masque aux élèves sont présentes un peu partout au sein du collège Paul Langevin à Elne. © Radio France - Maïwenn Bordron

Les impressions sont mitigées après une première matinée au sein de l'établissement. Il y a les élèves comme Janelle qui ont bien intégré les consignes, comme Janelle : "Il faut vraiment se protéger parce que c'est grave quand même. Il faut penser aussi aux autres et pas qu'à nous".

D'autres, comme Paloma, ont déjà du mal avec la distanciation sociale. "Ça chamboule un peu tout parce que les câlins entre amies, c'est compliqué. Même les distances en classe, c'est compliqué à respecter", raconte cette élève de 6è2. Léandre, lui, s'inquiète du port du masque obligatoire : "Ça gêne, ça gratte et ceux qui ont des lunettes, ils ont de la buée. Si c'est toute l'année, ça va être énervant".

Certains professeurs ont les mêmes doutes concernant le masque. "Parler toute la journée avec le masque, on a du mal à respirer et en plus pour que la voix porte un petit peu au fond de la classe, j'ai peur qu'en fin de journée, on se retrouve régulièrement aphone", s'inquiète Gaëlle Bonavent, professeure de mathématiques.

Enfin, des mesures ont été mises en place à la cantine scolaire. Deux services sont prévus, à 11h15 pour les 4e et les 3e et 12h15 pour les 5e et les 6e, pour éviter le brassage des élèves. "Les surveillants accueillent les élèves et les places sur les tables au fur et à mesure. Comme nos élèves passeront toujours dans le même ordre pour déjeuner, cela nous permettra d'identifier les espaces où ils déjeuneront si nous avions, mais je ne le souhaite pas, de cas de suspicion à accompagner et à traiter", détaille Catherine Reboul, la principale du collège Paul Langevin à Elne. Au total, l'établissement accueille 1020 élèves cette année.