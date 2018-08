A l'appel de la FSU et de la CGT Agri, un préavis de grève a été déposé pour les deux premières semaines de la rentrée scolaire dans les établissements mayennais d'enseignement agricole.

Château-Gontier, France

Les syndicats dénoncent le manque de moyens humains et financiers pour faire fonctionner correctement les établissements. Pour l'instant, le ministère de l'agriculture fait la sourde oreille à leurs revendications. "Sans réponse satisfaisante, ce sera la grève" avertissent les deux organisations syndicales qui s'expliquent sur ce mouvement dans un communiqué mis en ligne sur les réseaux sociaux : "Faute de réponses satisfaisantes du Ministre de l’Agriculture avant l’été, 17 régions sur 18 ont répondu favorablement à l’appel de l’Intersyndicale en déposant un préavis de grève pour la période de la rentrée du 3 au 14 septembre 2018 dans la continuité des actions engagées durant la période des examens en juin et juillet derniers. Faute de retour du ministre et de son administration d’ici la pré-rentrée, c’est dans le cadre d’assemblées générales que les personnels des établissements détermineront, durant la durée du préavis, les modalités d’actions qu’ils mettront en oeuvre pour faire aboutir leurs revendications tant sur les contre-réformes en cours (celle de l’apprentissage en particulier) que sur le plan budgétaire".