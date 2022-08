Tous les élèves auront-ils un professeur à la rentrée en Savoie et Haute-Savoie ? Non répond le syndicat enseignant Snuipp/Snes FSU. Selon une liste publiée par le rectorat de Grenoble près de 300 postes sont vacants dans les collèges et les lycées.

Rentrée scolaire : près de 300 postes vacants dans les collèges et lycées de Savoie et Haute-Savoie

En Savoie et Haute Savoie il va sûrement manquer des professeurs à la rentrée. Il reste une semaine pour trouver des contractuels. Actuellement 173 postes sont vacants en Haute Savoie dans les lycées et les collèges et 120 en Savoie, selon une liste mise à jour ce mardi par le rectorat de Grenoble. Dans la plupart des cas il ne s'agit pas de temps plein mais de quelques heures par semaine. Toute la difficulté est de trouver des contractuels : "entre les salaires trop bas et les conditions de travail qui se dégradent, le métier de professeur est de moins en moins attractif" estime Benjamin Lombard représentant du Snuipp FSU 74.

Quelles sont les disciplines les plus touchées ?

Les disciplines dans lesquelles il manque le plus de professeurs en pays de Savoie sont (dans l'ordre) : la technologie, les mathématiques, la biologie, les lettres modernes, la musique, l'anglais, le sport, la physique et l'Histoire géographie. Les contrats vont de 1 heure par semaine jusqu'à 18h.

Et dans les écoles ?

En Savoie selon la direction académique il n'y a aucun poste vacant dans le premier degrés. En Haute-Savoie, là, le syndicat Snuipp parle d'une centaine de postes vacants. Selon le directeur académique 74, Frédéric Bablon, "c'est une vision pessimiste de la situation" il estime qu'il est trop tôt pour se prononcer mais selon lui "sur les 4000 postes de professeurs des écoles, seuls quelques dizaines sont vacants. Nous aurons recours à des contractuels. Nos services y travaillent".