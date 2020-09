Rentrée scolaire : Prise de température systématique pour les élèves de Morières-lès-Avignon

C'est un moment autant attendu que redouté pour les enfants et les parents de tout le pays. En Vaucluse, plus de 100.000 enfants ont repris le chemin de l'école. France Bleu a suivi ce premier jour d'école à Morières-lès-Avignon.

En Vaucluse, plus de 100.000 enfants ont repris le chemin de l'école. Les plus de 11 ans ont cet année, rajouté un masque dans leur sac à dos.

A l'école élémentaire Marcel Pagnol de Morières-lès-Avignon, le premier adjoint du maire, Eric Devalquenaire a scrupuleusement respecté le protocole sanitaire pour rassurer les parents : "à la cantine, les enfants resteront par classe pour manger. Et les tables seront espacées d'un mètre." Pour l'instant les enfants de maternelle ne vont pas pouvoir s'amuser sur les toboggans de la cours de récréation, la mairie veut limiter les possibilités de contamination.

Les enfants, eux, sont ravis de pouvoir retrouver leurs copains et copines. Lina, 5 ans et demi, rentre au CP, elle sait déjà ce qui l'attend : "on va faire des devoirs, de l'écriture, du sport, de la peinture...". Jade aussi entre au CP, après la photo de rentrée envoyée à la famille, elle ne tient plus en place : "je suis trop excitée !". Quant à Célène, il est triste de voir que deux de ses amies ont déménagé et ne se trouvent pas dans sa classe.