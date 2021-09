Rentrée scolaire : quel protocole pour les universités ?

Quelque trois millions d'étudiants reprennent le chemin de la fac ce lundi 6 septembre. Au programme : cours en présentiel à 100%, masque obligatoire et vaccination possible sur les campus.

Cahier, stylo, masque et vaccin. C'est la rentrée pour les étudiants. Les facs rouvrent leurs portes à partir de ce lundi matin. Fini les journées esseulés devant l’ordinateur, la rentrée 2021 c’est 100% présentiel. Une promesse faite, et tenue, par la ministre de l’Enseignement supérieur, Frédérique Vidal.

La première mesure phare c’est l’absence de jauge. Plus question de faire rentrer les étudiants au compte goutte ou de laisser des chaises vides entre chacun. Les amphithéâtres peuvent faire salle comble. Sur le nez en revanche, on garde le masque qui reste obligatoire. Et puis les consignes d’aération et de nettoyage des locaux sont maintenues.

Si un étudiant est testé positif, lui et ses cas contacts doivent s'isoler sept jours.

Et pour ceux qui se demandent s’ils vont pouvoir manger à la cantine, la réponse est oui. Pas de pass sanitaire exigé dans les restaurants universitaires. Attention il pourra quand même être requis pour des fêtes d’intégrations ou des rassemblement sportifs organisé par les associations étudiantes.

Les étudiants à qui il manque une ou les deux doses de vaccin, pourront se faire piquer sur place. Barnums et tentes de vaccination font leur apparition sur les campus. La carte précise des universités qui proposent ce dispositif sera connue en fin de semaine. Aujourd’hui plus de 80% des étudiants ont reçu au moins une dose de vaccin. Et puis des autotests sont également disponible dans les universités. 2,5 millions de tests salivaires distribués gratuitement. Le but : pouvoir se surveiller au moindre doute.

Les étudiants étrangers, environ 400 000 en France peuvent continuer de venir en France. S’ils sont vaccinés, il n’y a aucune restriction. En revanche ceux qui ne sont pas vaccinés et qui sont issus de pays classés « rouge » vis-à-vis de l’épidémie, comme le Brésil, la Russie ou encore le Maroc et l’Algérie. Ces étudiants doivent présenter un test négatif ainsi qu’une attestation qui justifie un motif impérieux, l’inscription dans un établissement supérieur en est un. Et à leur arrivée en France, ils doivent obligatoirement s’isoler pendant 10 jours.

Le directeur général de la Santé, Jérôme Salomon, n'est pas "inquiet" pour cette rentrée, l'épidémie évolue favorablement. Mais le directeur invite tout de même à une grande "vigilance".