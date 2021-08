A trois jours de la rentrée, des questions demeurent sur la vaccination des adolescents

Alors que la vaccination est "recommandée" aux collégiens et lycéens, des parents d'élèves et des professeurs se sont rassemblés, lundi 30 août, devant le rectorat de Montpellier pour contester le nouveau protocole sanitaire.

Il a été égrainé tout l'été. Le nouveau protocole sanitaire est en passe de devenir très concret à mesure que la rentrée scolaire approche. A 3 jours du retour à l'école, une quarantaine de parents d'élèves et de professeurs se sont rassemblés, lundi 30 août, devant le rectorat de Montpellier. Ils dénoncent certains points de ce nouveau protocole sanitaire, à commencer par le distinguo qui sera opéré entre vaccinés et non-vaccinés.

"J'ai peur qu'il y ait de la discrimination entre les enfants" - Natacha Figueira

Selon les nouvelles lignes directrices du ministère de l'éducation nationale, l'école à la maison sera imposée d'un lors qu'un cas positif au Covid est déclaré dans une école maternelle ou élémentaire. En revanche, seuls les collégiens et lycéens non-vaccinés seront obligés de rester chez eux pendant sept jours. Les vaccinés n'étant eux pas considérés comme "cas contact".

Une mesure qui agace Natacha Figueira, dont le fils entre en seconde à Clermont l'Hérault : "Mon fils n'est pas vacciné et je ne veux pas qu'il le soit. J'ai peur qu'il y ait de la discrimination entre les enfants. On sait très bien que les enfants qui seront évincés – et seront à la maison – _ne seront pas dans les mêmes conditions que les autres_."

Natacha Figueira Copier

Du côté des professeurs aussi, les doutes persistent. Patrick Dubarry enseigne le français au collège de Fontcarrade à Montpellier et se dit désarmé face à ce nouveau protocole : "On nous met dans une situation incroyable. Comment regarder en face des parents d'élèves en disant 'j'ai le droit de savoir si votre enfant est vacciné ou pas' ? Humainement et professionnellement parlant, c'est une douleur absolue."

Patrick Dubarry Copier

Une délégation de parents et de professeurs a été reçue au rectorat de Montpellier. Un échange où aussi été évoqué le manque de moyens alloués au corps enseignant pour mener conjointement les cours en présentiel et à distance lorsqu'un cas de Covid surviendra dans leur classe.

"Pas d'obligation" de se vacciner

A l'heure actuelle, 6 jeunes sur 10 (entre 12 et 17 ans) a déjà reçu au moins une première dose de vaccin contre le Covid-19. Dans l'académie, 4 sur 10 ont même un schéma vaccinal complet selon le rectorat. Du côté du personnel, 8 sur 10 sont vaccinés au niveau national.

En réponse aux parents d'élèves qui pointent une "propagande vaccinale", Sophie Béjan, la rectrice d'académie, martèle qu'il n'y a pas "d'obligation" vaccinale, mais une "recommandation" avec une facilité d'accès au vaccin pour les adolescents volontaires.

Dès la rentrée, une autorisation de vaccination sera remise à tous les collégiens et lycéens. Pour ceux entre 12 et 16 ans, la signature d'un seul parent suffit. Pour les 16-18 ans, c'est l'adolescent lui-même qui décide.

Des centres de vaccinations éphémères

C'est ensuite à l'établissement d'organiser l'accès à la vaccination. Des surveillants seront ainsi mobilisés pour accompagnés les élèves qui le souhaitent dans le centre de vaccination le plus proche où des créneaux leur sont spécialement dédiés.

Dans les établissements trop éloignés d'un lieu de vaccination, des centre éphémères seront installés au sein même du collège ou du lycée. L'objectif est de "vacciner le plus grand nombre" d'ici les vacances de Toussaint, souligne Sophie Béjan.

En attendant, à chaque cas Covid avéré dans une classe, les parents devront fournir une attestation sur l'honneur pour certifier que leur enfant est vacciné et peut dès lors continuer d'aller physiquement en cours. Le principe de "confiance" est de mise, mais des contrôles pourront être conduits par l'Assurance maladie.