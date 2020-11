Rentrée scolaire : "réduire l'hommage à Samuel Paty est indigne" dit la secrétaire de la FSU Dordogne

La FSU du Périgord a écrit ce week-end une lettre ouverte à l'inspecteur d'académie de la Dordogne. Le syndicat enseignant y regrette l'abandon de l'hommage à Samuel Paty ce lundi matin tel qu'il était en tout cas envisagé dans un premier temps.

C'est à dire avec un temps réservé aux enseignants de deux heures le matin. Et une rentrée pour les élèves à 10h. Finalement, la rentrée se fera comme d'habitude à l'heure habituelle (souvent 8h30) dans la plupart des établissements. Et une minute de silence sera respectée à 11h en hommage au professeur d'histoire géo décapité. Une lettre de Jean Jaurès aux enseignants sera aussi lue. Mais pour Elodie Lagarde secrétaire départementale de la FSU, supprimer le temps réservé aux enseignants de 8h à 10h est "indigne". Car les enseignants doivent pouvoir dit-elle préparer ce qu'ils vont dire aux élèves et surtout pouvoir échanger entre eux, après ce terrible drame.

"En gros le ministre n'oblige plus à faire ce temps de préparation avec les élèves. Et l'heure de la discussion avec les élèves pour préparer la minute de silence. IL ne laisse officiellement que la minute de silence et la lecture de la lettre de Jean Jaurès. Nous il nous semble quand même inconcevable de lancer la lecture de la lettre sans avoir un temps de préparation avant. Et surtout les enseignants ont besoin d'échanger entre eux avant. Pour préparer au mieux la discussion avec les élèves et puis aussi pour échanger entre pairs. Pour dire aussi leur sentiment personnel. On a tous été un peu traumatisés par cet assassinat, et nous avons besoin d'en discuter ensemble entre adultes. Cela semble normal d'avoir ce temps d'échange, et le ministre au dernier moment nous l'annule" dit-elle.

Ce lundi matin justement, France Bleu Périgord vous propose une matinale spéciale consacrée à la rentrée scolaire et à la liberté d'expression. On vous pose la question d'ailleurs ce lundi : “la laïcité et la liberté d’expression sont-elles en danger ? Faut-il mettre des limites ? Vous nous appelez au 05.53.53.82.82 pour témoigner.