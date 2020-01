Rentrée scolaire : relativement, les moyens augmentent dans les écoles pour la rectrice de l'académie d'Amiens

Stéphanie Dameron, la rectrice de l'académie d'Amiens, invitée de France Bleu Picardie ce mardi, commente les premiers chiffres pour la rentrée scolaire et ce début d'année entre grève contre la réforme des retraites et début des épreuves de contrôle continu en première.

Amiens, France

Alors que 40 postes d'enseignants seront supprimés à la rentrée dans les écoles en Picardie, Stéphanie Dameron, la rectrice de l'académie d'Amiens, invitée de France Bleu Picardie ce mardi à 8h10, explique que _"relativement au nombre d'_élèves en moins au sein de l'académie, le rapport professeurs / élèves continue d'augmenter". La baisse prévue est de 2 900 élèves dans le premier degré. On saura après les élections municipales, quelles classes ouvriront ou fermeront.

Pas plus de 24 élèves en grande section de maternelle

Pour la rectrice, il y a "un choix politique de soutenir cette académie et de nous accompagner vers cet objectif présidentiel de 24 élèves par classe de grande section de maternelle".

87 postes en moins dans le second degré

Quant au second degré, les collèges et les lycées, pour la rectrice, avec 710 élèves en moins et l'équivalent de 87 postes supprimés, "il y a une stabilisation des moyens relativement à l'évolution démographique afin d'accompagner la réforme des lycées".

Epreuves du bac : pas de blocage dans l'académie

Sur les épreuves de contrôle continu du baccalauréat en première organisées depuis le 20 janvier, il n'y a pas eu de blocage rapporte la rectrice. Elle précise que le report décidé dans trois lycées amiénois (Michelis, la Hotoie et Delambre) vendredi 24 janvier, la décision a été prise en raison de la journée de grève contre la réforme des retraites. Quant à un risque de rétention des notes, Stéphanie Dameron, "compte surtout sur le professionnalisme de l'ensemble des professeurs".

L'intégralité de l'interview de Stéphanie Dameron, rectrice de l'académie d'Amiens est à écouter ici.