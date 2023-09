Rentrée scolaire : Sacha, 8 ans, est "content de retrouver les copains"

Entouré de ses parents Amélie et Dimitri, Sacha, 8 ans, fait sa rentrée en CM1 à l'école de la Moissonnière à Salouël dans la Somme.

Sacha a eu du mal à trouver le sommeil dimanche soir. C'est la rentrée pour lui ce lundi comme pour 49 000 autres écoliers dans la Somme. Le petit garçon de 8 ans entre en CM1.

"Je me sens bien mais j'avais envie de rester en vacances", avoue Sacha en direct sur France Bleu Picardie, alors que le réveil a sonné il y a seulement un quart d'heure. Les vacances dans le Périgord et à Saint-Raphaël sont déjà loin. "On est allé à la plage tous les jours", se souvient le jeune écolier.

Sacha avale tranquillement son petit déjeuner. Au menu, un jus de fruit, une banane et un morceau de pain avec de la pâte à tartiner au chocolat. De quoi prendre des forces pour bien attaquer cette rentrée scolaire.

"Je suis content de retrouver mes copains, mes copines et de voir la maitresse", confie le garçon, un peu stressé de parler à la radio de bon matin. Le réveil n'est pas trop difficile.

"C'est la rentrée, on va devoir travailler !"

Il faut dire que les parents Améie et Dimitri ont anticipé cette rentrée scolaire. "On a une routine bien adaptée avec un coucher pas trop tard ces derniers jours", explique le papa. "Il a eu des difficultés à s'endormir. Le dimanche soir c'est plus compliqué que les autre soirs, donc la rentrée c'est particulier", ajoute la maman.

Quelles sont les matières préférées de Sacha ? "les maths, le français et la lecture", répond-t-il. Le garçon de 8 ans aime aussi la musique : "On a fait un chant l'an dernier, c'était bien".

Arrivé à son école, Sacha prend conscience que les vacances sont derrière lui. "C'est la rentrée. On va devoir travailler !", confie-t-il à notre micro avant de souhaiter à tous les auditeurs une bonne rentrée !