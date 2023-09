Rentrée scolaire : suivez la visite d'Emmanuel Macron dans un lycée professionnel à Orange

Avant le retour en classe des élèves ce lundi 4 septembre, Emmanuel Macron a choisi le Vaucluse pour effectuer un déplacement à l'occasion de la pré-rentrée des enseignants ce vendredi. Le président de la République se rend au lycée professionnel de l’Argensol, à Orange, en fin de matinée, accompagné du ministre de l'Éducation nationale , Gabriel Attal, et de Carole Grandjean, ministre déléguée à l'Enseignement et de la Formation professionnels.

Le chef de l'État a choisi le lycée professionnel de l'Argensol à Orange pour effectuer un déplacement, ce vendredi, pour la pré-rentrée des enseignants. © Maxppp - Christophe AGOSTINIS

Le chef de l'État a choisi un lycée professionnel pour ce déplacement vauclusien car il vient aborder la réforme de la voie professionnelle , dont les grands axes ont été présentés le 4 mai dernier à Saintes : un milliard d'euros par an supplémentaire débloqué pour les lycées professionnels pour aller vers "100% d'insertion", 80 fermetures de filières et 150 créations dès ce mois de septembre, des stages rémunérés de 50 à 100 euros par semaine pour les lycées stagiaires, une augmentation du salaire des professeurs en cas de missions supplémentaires etc.

Emmanuel Macron va échanger sur la mise en œuvre de cette réforme du lycée professionel avec les personnels de l’établissement orangeois et des chefs d’entreprises locales. Le service de presse de l'Élysée précise qu'il abordera "l'ensemble des leviers de la réforme". Le président de la République s’adressera aussi à l’ensemble des chefs d’établissement de lycées professionnels, réunis au cours d’un webinaire.

Une manifestation à l'appel des syndicats et organisations de gauche

À l'occasion de cette visite présidentielle, les syndicats et organisations de gauche appellent à manifester à partir de 10h45 devant la gare SNCF d'Orange, à un kilomètre environ du lycée professionnel de l’Argensol. Ce rassemblement sera l'occasion, entre autres, de réaffirmer l'opposition à la réforme des retraites, revendiquer une hausse des salaires et des pensions face à l'inflation, ou encore dénoncer "la destruction de l'enseignement professionnel par le projet d'Emmanuel Macron", comme l'indique à France Bleu Vaucluse le parti de gauche dans le département.