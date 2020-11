Rentrée scolaire : tous masqués dès le CP

Les écoles restent ouvertes, mais le port du masque devient obligatoire pour tous les élèves à partir de 6 ans dès ce lundi, autrement dit en CP. Une nouvelle mesure qui ne sera pas une mince affaire selon parents et enseignants.

Le port du masque désormais appliqué aux plus petits est « une bonne chose au vu de l’évolution de l’épidémie » selon les parents et enseignants interrogés. Pour autant une question les taraude tous, comment leur faire garder le masque toute la journée ?

Trouver la bonne taille…

Pour Cédric, papa d’une petite fille de 6 ans, le principal défi sera de trouver le « bon format » : « Trouver des masques à sa taille n’est pas forcément facile, il faut faire un nœud au niveau de l’oreille…elle ne va pas le garder très longtemps ou le toucher, l’enlever, le remettre… »

Capacité d’adaptation

Côté enseignant, le port du masque pour les enfants dès 6 ans représente un obstacle supplémentaire, Catherine Grimaldi enseignante en CM2 a Bastia, évoque les problèmes de concentration : « Ils vont tirer sur le masque, penser à ça mais en général _les enfants s’habituent relativement vite, en une semaine je crois que cela va être automatisé_. »

Si les élèves s’adapteront, les enseignants également devront le faire pour rendre le port du masque plus agréable. Sabrina Zamataro, enseignante en CE1, représentante SNUIPP : « On travaillera davantage sur les ardoises pour éviter de solliciter les enfants. Le port du masque c’est compliqué surtout au niveau du positionnement de la voix. »

Une capacité d’adaptation qui ne fait aucun doute selon Aurélie Guezou, maman d’un enfant de 7 ans mais aussi psychologue : « Avec des mots simples, on peut même faire une petite histoire en leur expliquant que porter un masque c’est comme un chevalier avec son armure…A cet âge-là les enfants sont quand même dans l’imitation, donc si on leur dit qu’il faut faire comme papa et maman, je pense qu’ils vont respecter ce geste-là. »